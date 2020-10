Terrasoverkappingen moeten omzet horeca in Ommen redden tijdens koude maanden

De herfst heeft haar intrede gedaan en dus is het voor horeca zoeken naar mogelijkheden om het toch al niet makkelijke zomerseizoen te verlengen. De branche verwacht een 'enorm heftig najaar' door het voorspelde slechte weer en de aanscherping van de coronamaatregels. De horeca in Ommen pleit bij de gemeente voor terrasoverkappingen, als reddingsboei voor de koude maanden.

Een aantal horecazaken in Ommen heeft bij de gemeente Ommen aangegeven dat zij de mogelijkheden om ook met kou en regen gasten te kunnen blijven ontvangen graag willen onderzoeken.

Wethouder Leo Bongers: "Verschillende horecaondernemers hebben gevraagd of ze de terrassen voor het najaar en de winter mogen overkappen."

'Geen goedkope tenten'

"Door de seizoenswisseling en de coronamaatregelen is de klandizie een stuk minder geworden. Door de terrassen te overkappen, kan het seizoen verlengd worden", legt Bongers uit.

"We kijken wel naar wat voor terrasoverkapping wenselijk en mogelijk is en of wordt voldaan aan een aantal gestelde eisen. We willen natuurlijk niet dat overal goedkope tenten staan."

Kuchschermen

Om aan de coronaregels te voldoen, moet een buitenterras mét overkapping aan drie kanten open zijn. Gasten moeten anderhalve meter afstand kunnen houden, tenzij zij tot hetzelfde huishouden behoren.

Als gasten aan weerszijden van de zogenoemde kuchschermen zitten, geldt die anderhalve meter afstand niet.

Specifieke eisen

Ook Ruben Strating van bar en restaurant De Vrienden heeft de vergunning voor een overkapping bij de gemeente aangevraagd. “Na het indienen van mijn aanvraag heb ik een mail gekregen van de gemeente", zegt hij.

"Daarin staat dat de overkapping gedoogd gaat worden, maar we moeten wachten op de specifieke veiligheidseisen omtrent ventilatie, brandveiligheid en constructie. Helaas heb ik nog geen bericht over die specifieke eisen ontvangen."

Hoofd boven water

Hoewel de zomer vanwege de coronamaatregelen anders was dan normaal, klaagt Strating niet over wat het hem heeft opgeleverd. "Maar nu is het toerisme weg en dan telt de zaterdagavond."

Een terrasoverkapping moet de gevolgen van de vroege sluitingstijden, de vereiste afstand tussen klanten en het slechte weer opvangen. Op die manier kan een horecagelegenheid de verwarmde binnenruimte 'verlengen'. Strating: "We proberen op deze manier het hoofd boven water te houden, want het is nog lang niet voorbij. Je zoekt naar mogelijkheden en dit lijkt mij een goede mogelijkheid."