Staphorst bij winst in KNVB Beker tegen PEC Zwolle, DOS Kampen mogelijk tegen MVV Maastricht

Er is vanavond geloot voor de eerste ronde van de KNVB Beker. De Overijsselse amateurclubs moeten nog in actie komen in de tweede kwalificatieronde, maar weten al tegen wie ze bij winst moet spelen.

Staphorst moet het nog opnemen tegen ASWH en bij winst speelt het in eigen huis tegen PEC Zwolle. Twee jaar geleden stond dat affiche ook op het programma in de eerste ronde en won PEC zeer moeizaam met 1-0. DOS Kampen zit ook nog in het toernooi en als het wint van OFC is MVV Maastricht de tegenstander. Heracles Almelo krijgt Telstar op bezoek, FC Twente speelt thuis tegen De Graafschap, Go Ahead Eagles ontvangt NAC Breda, als HHC Hardenberg wint van GVVV komt Vitesse op bezoek en als Excelsior'31 Groene Ster verslaat speelt het tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Rijnvogels en UNA.

Het resultaat van de loting:

OFC/DOS Kampen - MVV Maastricht

Heracles Almelo - Telstar

HHC Hardenberg/GVVV - Vitesse

Staphorst/ASWH - PEC Zwolle

Rijnvogels/UNA - Excelsior'31/Groene Ster

FC Twente - De Graafschap

Go Ahead Eagles - NAC Breda

Data

De duels in de tweede kwalificatieronde worden komende week gespeeld. De wedstrijden in de eerste ronde staan op 26, 27 en 28 oktober. De exacte data per duel worden later bekend.