Teleurgestelde Vloet: "Vitesse was een maatje groter dan PSV"

Vorige week werd er nog gelijk gespeeld tegen PSV, dat zat er vandaag tegen Vitesse niet in. "We gingen vol vertrouwen naar Arnhem", vervolgt Vloet. "Maar Vitesse was gewoon beter dan PSV. We wisten natuurlijk dat het lastig zou worden, want Vitesse was vorige week gewoon goed." (2-1 verlies tegen Ajax, red.)

"Maar ja, die eerste kans van mij had er gewoon in gemoeten. Zeker als je beseft dat we daarna eigenlijk nauwelijks meer iets gecreëerd hebben."

Veel balverlies

Ondanks de grote kans in de beginfase van de wedstrijd, zag Vloet dat zijn team slordig speelde. "We leden veel balverlies, maar toch zag je een treffer van Vitesse in de eerste helft niet echt aankomen. Dan versnellen ze een paar keer en scoren ze twee trainingsdoelpunten. Mooie aanvallen, maar ze combineren er te makkelijk doorheen bij ons."

"In de rust spraken we elkaar toe en wilden we iets veranderen. De wedstrijd was zeker nog niet gespeeld, maar toen de derde viel wist je natuurlijk wel dat het heel lastig zou worden."

Uitwedstrijden

Heracles heeft nog geen goede vorm te pakken in uitwedstrijden. Tegen Willem II werd er met 4-0 verloren en vandaag dus met 3-0 in Arnhem. "De vinger is makkelijk op de zere plekken te leggen. Als we die punten verbeteren ben ik er van overtuigd dat we ook in uitwedstrijden punten gaan pakken."

Het was de eerste wedstrijd van Heracles in een leeg stadion dit seizoen. "Heel apart. Ik kan er nog niet aan wennen. Maar bij het eerste fluitsignaal sluit je je daar van af."