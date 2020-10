Staphorst trending op Twitter door aangekondigde kerkdiensten voor 600 man

Staphorst staat even in het middelpunt van de aandacht. Aanleiding zijn de kerkdiensten voor zeshonderd man, die morgen ‘gewoon’ doorgaan. Mondkapjes zijn daarbij niet verplicht. Op Twitter is de bom inmiddels gebarsten: “Ongelofelijk dat dit mag…”

Onder meer De Stentor berichtte over de kerkdiensten bij de Hersteld Hervormde Kerk, waar drie keer zeshonderd man op af zou komen.

Mondkapje zit in de weg

De scriba van de kerk zegt volgens de krant dat het gebouw groot genoeg is, met een goed ventilatiesysteem. Mondkapjes zijn daarom niet nodig. Bovendien zitten ze alleen maar in de weg tijdens het zingen, tekent de krant op. Het bestuur van de kerk was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.



Nu ook landelijke dagbladen het nieuws hebben opgepikt, is het dorp nummer 1 trending op Twitter. De tweets zijn bijna allemaal kritisch op de aangekondigde vieringen.

Ook de Overijsselse CDA fractie heeft zich laten horen, de partij wil dat de viering niet doorgaat. "Kerken hebben een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid naar de hele gemeenschap. Het zou goed zijn dat de Hersteld Hervormde Kerk zich conformeert aan de regels die ook voor andere organisaties gelden", laat de partij weten.



Richtlijnen RIVM

Waar bioscopen, theaters of concertzalen maximaal dertig bezoekers mogen ontvangen, geldt er voor kerken in principe geen maximumaantal. Voorwaarde is wel dat deelnemers zich vooraf aanmelden en een 'gezondheidscheck' doen.

Een greep uit de reacties: