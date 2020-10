Zaaloverzicht: Dames Het Ravijn hard onderuit, Jolly Jumpers kent valse start

In de zaal staan er vanavond weer basketbal- waterpolowedstrijden op het programma. Hieronder houden we je op de hoogte van de resultaten. Blijf het bericht vernieuwen voor de laatste updates.

Dames Het Ravijn hard onderuit

De Waterpolosters van Het Ravijn waren niet opgewassen tegen GZC Donk. Er werd verloren met 22-7 in Nijverdal. Speelster Laura Boerdam: "We waren enthousiast om weer aan het seizoen te kunnen beginnen. Donk was snel in de aanval waardoor we veel contra’s tegen kregen. We zien deze wedstrijd als een leermoment en nemen dit mee naar de volgende wedstrijd die we spelen tegen Zwolle".

De dames van Swol 1894 begonnen ook niet goed aan het nieuwe seizoen, zij verloren met 15-14 van PSV.

Heren Het Ravijn winnen

De heren van Het Ravijn deden wel goede zaken. In Den Haag werd er met 12-8 gewonnen. Het Ravijn heeft geen enkel moment achter gestaan in de wedstrijd. En pakt dus direct de volle buit in het nieuwe seizoen.

Jolly Jumpers kent valse start

De dames van Jolly Jumpers kende een valse start van de competitie. Landslake Lions was in Tubbergen met 74-60 te sterk. Vanaf het begin van de wedstrijd waren de Lions al beter, maar Jolly Jumpers wist goed in de wedstrijd te blijven. Pas in het laatste kwart kon de uitploeg uitlopen in de score en werd de wedstrijd beslist.