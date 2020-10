FC Twente blijft ongeslagen na gelijkspel tegen FC Emmen in eigen huis

FC Twente is ook na de vierde wedstrijd van het seizoen nog ongeslagen in de Eredivisie. Het speelde vanavond in eigen stadion met 1-1 gelijk tegen FC Emmen.

Het duurde even voor het duel op gang kwam in Enschede. De eerste 25 minuten was er weinig te beleven. Daarna was de eerste kans voor Tyronne Ebuehi. Hij kwam vanaf rechts de zestien in, zocht Danilo, kreeg de bal via Miguel Araujo terug en zag die verdediger daarna alsnog redding brengen met een sliding.

Twente beter

Twente bleef de betere ploeg en Vaclav Cerny kreeg een goede schietkans. Hij schoot echter te zwak in. Aan de andere kant probeerde Glenn Bijl het, maar zijn schot vloog naast. Ook Queensy Menig en Danilo trachtten Twente op voorsprong te zetten, zij vonden doelman Dennis Telgenkamp op hun pad. De treffer kwam er dan ook niet in de eerste helft.

Na rust wel raak

Wat voor rust niet lukte, lukte na rust al snel. Ramiz Zerrouki zette goed door op Simon Tibbling, ontfutselde hem de bal, vond Cerny en die schoot dit keer wel raak: 1-0. Tien minuten later stuitte Menig bij een grote kans op Telgenkamp. Emmen ging op zoek naar de gelijkmaker. Invaller Anco Jansen dacht die te vinden, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Gelijkmaker

Even later was het wel raak voor Emmen. Na een mooie actie van Jansen schoot Michael de Leeuw de bal uit de rebound binnen na een inzet van Bijl en een redding van Joël Drommel. Direct erna scoorde de spits opnieuw, maar dit keer stond hij buitenspel. In de slotfase probeerden Jansen en Selahi het nog, maar het bleef dus bij 1-1.

FC Twente - FC Emmen 1-1

1-0 Cerny (48)

1-1 De Leeuw (65)

Arbiter: Mulder

Geel: Bakker, Cerny

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Brama, Zerrouki (Roemeratoe/74), Bosch (Selahi/64); Cerny, Danilo, Menig (Lamprou/74).

FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Araujo, Bakker, Cavlan; Laursen, Ben Moussa (Chacón/46), Peña, Tibbling, Kolar (Jansen/46); De Leeuw.

