Debutant Kik Pierie na bijna zeven maanden weer in actie: "Lekker om weer op het veld te staan"

"Lekker om weer op het veld te staan. Ik hoorde net dat 6 maart de laatste keer was. Het was wat onwennig in het begin, maar wel lekker om weer op het veld te staan", zegt hij na afloop van het gelijkspel tegen Emmen.

Onwennig

Het was wel een vreemd debuut, want er mocht geen publiek aanwezig zijn bij het duel: "Gek. Ik heb hier drie jaar geleden gespeeld met Heerenveen, toen kolkte het echt. En dit is toch onwennig, maar een stadion is een stadion en zeker zo'n stadion. Dus ik vond het echt lekker om weer op het veld te staan."

Kolkende Veste

"Om heel eerlijk te zijn is het anders als het hier een kolkende Veste is. Met deze aanhang spreekt dat voor zich. Alleen, een wedstrijd is een wedstrijd. Helaas zonder publiek, maar je hebt wel het gevoel dat het niet gaat om zomaar wat." Over de wedstrijd en het gelijkspel is hij duidelijk en kort: "Ik denk dat wij wel meer hadden verdiend."