Kerkgangers Staphorst zijn niet bang voor virus: "Ons leven is in Gods hand"

Honderden kerkgangers bezochten vanmorgen de kerkdienst in Staphorst. De Hersteld Hervormde kerk in de gemeente was gisteravond trending op Twitter, omdat ze ondanks de aangescherpte maatregelen doorgaat met de massale kerkdiensten in de dorpskerk. De kerkgangers halen er hun schouders over op.

Ook vanuit de media was er veel belangstelling voor de zondagse kerkdienst vanochtend. "Ik kan dat wel begrijpen," zegt kerkganger Jasper Schaapman, "maar als wij met onze angsten naar de Here Jezus gaan, hoeven we ten diepste niet bang te zijn".

De kerk reageerde zelf ook op de aandacht in de media. "We doen niets wat niet mag", zei scriba Albert Bouwman gisteren al.

Uitzonderingspositie voor kerken

De overheid heeft dinsdag grenzen gesteld aan het aantal bezoekers bij openbare bijenkomsten. Voor kerken geldt een uitzonderingspositie op grond van de vrijheid van godsdienst. De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst liet daarom het coronabeleid dat sinds juli geldt in stand. Dat betekent op zondag 600 mensen in de enorme kerk (waar normaal gesproken plek is voor 2500 kerkgangers), honderd in kerkelijk centrum De Leerkamer en tachtig in het Dienstgebouw.

Veel mensen uitten op Twitter hun verontwaardiging over het feit dat de kerk honderden mensen toelaat, terwijl verder in de samenleving overal beperkingen gelden.

Wel zingen, geen mondkapjes

De Herstelde Hervormde Kerk heeft wel maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen staan in een draaiboek van drie pagina's.

Opvallend is wel dat er gezongen wordt in de kerk. Zingen is voor de kerkgangers een onmisbaar element in de kerkdienst. En omdat het RIVM zegt dat het nut van mondkapjes niet is bewezen, blijven die in de kerk achterwege.

Gezagsgetrouw

De gelovige gemeenschap van Staphorst geldt als gezagsgetrouw. Toen de overheid in het voorjaar kerkdiensten met publiek in de ban deed, gehoorzaamde ook deze kerkelijke groepering. Maar zolang er geen verbod ligt, neemt de kerk de ruimte die haar geboden wordt.

God bestuurt alle dingen. Ook als we moeten sterven is ons leven in Zijn hand Jasper Schaapman

De Hersteld Hervormde Kerk heeft landelijk ongeveer 50000 leden. Staphorst is met 2500 leden een van de grootste gemeentes in het land.

'Leven in Zijn hand'

Of geloof dan beschermt tegen het virus? Jasper Schaapman: "Geloof beschermt niet per se tegen een virus. Ik kan ook ziek worden. Maar God bestuurt alle dingen, ook als we moeten sterven is ons leven in Zijn hand."

Schaapman erkent dat de kerk een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, "Ik begrijp dat. Alleen mogen wij als kerk ook laten zien waarin wij geloven".