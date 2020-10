Uitslagen zondagvoetbal: Suryoye koploper na zevenklapper en VENO blijft zonder puntenverlies

Ook deze week weer een lijst met afgelastingen door corona, maar er gingen ook veel duels wel door. Hieronder een overzicht van de meest opvallende uitslagen in het amateurvoetbal van vanmiddag.

In de 1e klasse E Oost was er een zege voor Dalfsen op Tubantia. Gisteren won Rohda al van Heino. SC Bemmel is daar de koploper met 9 uit 3.

FC Suryoye had een makkelijke middag tegen stadsgenoot Vogido in de 2e klasse J Oost. In Enschede werd het 7-0 en daardoor is de ploeg de koploper. Ook ATC'65 won van een stadsgenoot. In Hengelo werd BWO met 5-0 verslagen en ook ATC heeft 7 punten na 3 duels.

VENO bleef zonder puntenverlies in de 2e klasse K Noord. Het won met 4-1 van Oerterp. Ook EMMS won en is de nummer twee in die klasse.

Opvallend in de 4e klasse A Oost is dat koplopers La Premiere en De Lutte zelf niet in actie kwamen, maar geen andere clubs lukte het om ze te achterhalen. Fleringen verloor en UD Weerselo speelde gelijk.

Delden leed het eerste puntenverlies in de 4e klasse B Oost. Reunie is de koploper met 9 uit 3, maar dat kan Diepenheim ook nog halen. Het duel van die ploeg werd afgelast.

Holten en Enter boekten de derde zege in drie duels in de 4e klasse G Oost. Holten maakte er liefst 9 tegen Heeten en Enter won bij Hoonhorst.

In de 5e klasse A Oost is Hengelo de koploper door een zege op EGVV. DTC'07, Bentelo, Manderveen en Vosta zijn daar ook nog ongeslagen. Haaksbergen kwam opnieuw niet in actie. Die ploeg speelde nog geen wedstrijd dit seizoen.

Kuinre won ook het derde duel in de 5e klasse A Noord en is medekoploper met HHCombi. Kuinre was met 5-3 te sterk voor Diever-Wapse.

Sallandia won met 9-1 van Go Ahead Deventer en is daardoor nog zonder puntenverlies in de 5e klasse E Oost.