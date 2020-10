Sportwedstrijd zonder publiek is even wennen: "Normaal staat het hier vol op zondag"

Sporten zonder publiek is even wennen: "Normaal staat het hier vol"

Geen juichende vaders, schreeuwende tegenstanders of een applaus na een goal: de sportwedstrijden in Overijssel moeten het voorlopig zonder publiek stellen. En dat is best even wennen. "Normaal is dit voor mensen een uitje en dat zit er nu even niet in."

Op een doorsnee zondag staat het sportveld van Avanti Wilskracht in Enschede vol met tientallen toeschouwers. Maar het is coronatijd, de regels zijn aangescherpt en dus is publiek voorlopig even uit den boze bij een sportwedstrijd.

"Dat is wel flink wennen", zegt Thomas Nijenhuis, vice-voorzitter van Avanti Wilskracht. "We zijn een sportvereniging die wekelijks bij elkaar komt. We hebben hier een trouwe aanhang en die kunnen nu niet komen."

Voor drie weken

Er loopt slechts een aantal mensen rond het sportveld, terwijl Avanti ondertussen de tweede helft speelt tegen LSV. "De mensen die hier lopen, hebben ook echt een functie binnen de club", vertelt Nijenhuis. "We proberen ons zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden en dat gaat tot nu toe heel goed."

De 'coronaregel' om geen publiek toe te laten, geldt voor drie weken. "Ik durf er geen antwoord op te geven of het langer gaat duren", zegt Nijenhuis. "We zullen het zien, meer kunnen we eigenlijk niet doen. Hoop is er altijd."