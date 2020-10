Ook Tweede Kamer valt over kerkdiensten Staphorst, Grapperhaus eerder in gesprek met kerken

Stond Staphorst dit weekend al in het dubieuze middelpunt van de belangstelling, heeft nu ook de Tweede Kamer forse kritiek geuit op de kerkdiensten voor 600 man. Minister Grapperhaus heeft morgen daarom een extra overleg met de kerkelijke organisaties in Nederland.

Dat overleg stond eigenlijk gepland voor verderop in de week, maar vanwege de kritiek op de kerkdienst in Staphorst is dat vervroegd naar morgen. Dat schrijft de NOS.

'Niet uit te leggen'

"Dit is totaal niet uit te leggen", zegt SP-fractievoorzitter Marijnissen. "Theaters en horeca moeten zich houden aan de dertig personen. Het is niet uit te leggen dat het kabinet daar een uitzondering voor maakt."

Aangezien er een gezondheidscheck is bij de deur en deelnemers vooraf reserveren, geldt volgens de overheidsregels geen maximumaantal bezoekers voor een kerkdienst. Zolang de aanwezigen in de kerk afstand houden en zich houden aan de coronaregels, is een massale kerkdienst zoals in Staphorst dus toegestaan.

Onverantwoord

Net als de SP vindt ook de PvdA dat er voor religieuze organisaties geen uitzondering moet zijn voor groepsgroottes. "Het is echt onverantwoord dat honderden mensen in Staphorst in een kerk samen komen, terwijl van andere Nederlanders gevraagd wordt om niet langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van hun kinderen te gaan staan", zegt fractieleider Asscher.

D66 wil geen wijziging van beleid, maar vindt dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) naar Staphorst moet gaan voor een goed gesprek. "Vele kerken, moskeeën en synagogen nemen hun verantwoordelijkheid in de coronacrisis. Deze kerk niet, onbegrijpelijk", twittert D66-fractieleider Jetten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maar ook de Tweede-Kamerfracties met een meer christelijke inslag uiten kritiek op de massale kerkdiensten in Staphorst. "Het CDA ziet dat bijna alle kerken, moskeeën, synagogen etc. hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling geven door zeer terughoudend om te gaan met vieringen en diensten", zegt Kamerlid Chris van Dam.

"Het is jammer dat dit kerkgenootschap niet dat voorbeeld geeft. Ook met de nodige beperkingen kan in deze moeilijke tijden recht gedaan worden aan het grondrecht van godsdienstvrijheid."

'Niet maximale grenzen opzoeken'

"De vrijheid die kerken hebben vanwege de vrijheid van godsdienst vraagt van kerken om daar ook verantwoordelijk mee om te gaan", zegt een woordvoerder van de ChristenUnie-fractie. "Dat betekent: niet de maximale grenzen opzoeken van wat mág, maar uitgaan van dat wat verstandig is."

" Kerken doen dat ook. Maar de manier waarop de Hersteld Hervormde kerk in Staphorst met deze vrijheid omgaat is een uitzondering en wat ons betreft geen voorbeeld."

Crisissituatie

Waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok van Staphorst begrijpt de reacties uit de Tweede Kamer en is 'blij dat er in Nederland een klimaat heerst waarin dat soort debatten kunnen plaatsvinden'.

Hij vindt tegelijkertijd dat de discussie over het wel of niet toelaten van honderden kerkgangers júíst in de Tweede Kamer thuishoort. "We zitten in een crisissituatie", legt Kok uit. "De regels die dan opgesteld worden, zoals voor kerkdiensten, moeten dan vanuit een landelijke overheid komen."

Eenduidige lijn

Kok is niet van plan hetzelfde te doen als zijn collega-burgemeester Halsema van Amsterdam. Halsema vroeg de gebedshuizen in haar gemeente vrijdag om zich toch te houden aan die grens van maximaal dertig personen, ook al zijn ze dat niet verplicht. Zo hoopt ze verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meerdere Amsterdamse moskeeën besloten daarop hun deuren tijdelijk te sluiten.

Kok: "Nee, ik vind echt dat daar door de landelijke overheid een eenduidige lijn in getrokken moet worden. Momenteel voldoen wij in Staphorst aan de regels en als die regels veranderen, dan is dat prima."