GGD Twente: "We zijn de grip op het coronavirus kwijt"

De GGD Twente zegt de grip op het coronavirus kwijt te zijn. In één week tijd testten ruim duizend Twentenaren positief op het virus. Door de sterk oplopende besmettingen is bron- en contactonderzoek in veel gevallen niet meer mogelijk. "Het gaat niet goed in Twente."

Een week geleden deed de regio Twente het nog aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde. Maar dat er in zeven dagen tijd veel kan veranderen, ziet ook de GGD. Twente behoort inmiddels tot een van de regio's in Nederland waar het aantal coronabesmettingen het sterkst oploopt.

"Een op de tien mensen wordt nu positief getest op corona", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid van de GGD Twente. "Er is een duidelijke trend zichtbaar in het aantal coronabesmettingen. Het gaat niet goed, we zijn hard onderweg om als regio van 'zorgelijk' naar 'ernstig' te gaan."

Bron- en contactonderzoek wordt lastig

Doordat het aantal coronabesmettingen in Twente zo hard oploopt, kan de GGD ook lang niet altijd meer het bron- en contactonderzoek uitvoeren. "Dat doen we nu vooral bij kwetsbare groepen, bij mensen boven de 70 jaar of bij heel opvallende clusters", zegt Dinsbach. "Maar mijn medewerkers kunnen al het reguliere bron- en contactonderzoek niet meer bijbenen."

In Twente overleden in ruim een week tijd vier mensen aan het coronavirus. Het ging daarbij om mensen op leeftijd, die al onderliggend lijden hadden.

Ziekenhuisopnames

Door het oplopende aantal coronabesmettingen stromen ook de ziekenhuizen in Twente weer voller met COVID-19-patiënten. "We hebben per ziekenhuis nu tien tot vijftien mensen op de corona-afdeling en vier tot vijf mensen op de intensive care", zegt Dinsbach, doelend op de ziekenhuizen MST (Enschede) en ZGT (Almelo).

De reguliere zorg komt vooralsnog niet in gevaar. "Maar als dat zo door gaat, moeten de ziekenhuizen die zorg wel gaan afschalen", benadrukt Dinsbach.

Mijn medewerkers kunnen al het reguliere bron- en contactonderzoek niet meer bijbenen Samantha Dinsbach, GGD Twente

Vierde testlocatie

De GGD opent volgende week dinsdag in Oldenzaal een vierde testlocatie. De teststraat is te vinden aan de Waterwinweg 8, in het buitengebied van de stad.

Hoewel de testcapaciteit de komende weken omhoog gaat, benadrukt Dinsbach dat de wachttijden nog niet weggewerkt zijn. "Dat gaat nog wel een paar weken duren", zegt ze.

Mensen die nu een coronatest willen laten doen, moeten daar gemiddeld nog zo'n 48 uur op wachten. Binnen een paar weken moet die wachtduur dus aanzienlijk korter zijn.