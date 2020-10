Duels KNVB Beker deze week live op Radio Oost

Staphorst ontvangt morgen in eigen huis ASWH (tweede divisie) uit Hendrik-Ido-Ambacht. Voor de ploeg van trainer Paul Weerman wacht bij winst de clash met PEC Zwolle. Er is namelijk ook al geloot voor de volgende ronde.

HHC Hardenberg

HHC Hardenberg ontvangt dinsdag op de eigen Boshoek GVVV uit Veenendaal. Ook dit duel begint om 20.00 uur. HHC staat op dit moment tiende in de tweede divisie, GVVV is voorlaatste.

Excelsior'31 is de lijstaanvoerder in de derde divisie en ontvangt Groene Ster (Foto: Orange Pictures)

Excelsior'31

Een dag later is het de beurt aan Excelsior'31. De trotse koploper van de derde divisie ontvangt om 20.00 uur op De Koerbelt in Rijssen Groene Ster uit Heerlen.

DOS Kampen

De grootste verrassing in deze kwalificatieronde is DOS Kampen. De ploeg, uitkomend in de eerste klasse op zaterdag, trakteert zichzelf met een overwinning op OFC (derde divisie) met een wedstrijd in het hoofdtoernooi tegen MVV Maastricht. Het duel van woensdag in Oostzaan begint eveneens om 20.00 uur.



Bekijk hier het volledige programma in de tweede kwalificatieronde van de KNVB Beker.