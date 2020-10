Directeur falliet zorgbedrijf Olcea persoonlijk aansprakelijk gesteld

Het pand van Olcea in Enschede is voor het faillissement al verkocht (Foto: Streetview)

De directeur van de failliet verklaarde zorgorganisatie Olcea Nieuwe Zorglandschap wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de financiële schade rond het bankroet. Dat blijkt uit het nieuwste faillissementsverslag. De zorgdirecteur wordt zwaar aangerekend dat hij schoof met zorggelden. Zo boekte hij, terwijl zijn onderneming al in zwaar weer verkeerde, forse geldbedragen vanaf de bedrijfsrekening over naar zijn privérekening en haalde tonnen aan managementvergoeding uit zijn bedrijf. Terwijl de faillissementen van zijn twee vorige zorgbedrijven nog niet eens waren afgewikkeld, had de directeur opmerkelijk genoeg alweer een nieuw zorgbedrijf opgericht. Maar met de belastingdienst heeft hij nu afgesproken dat hij daarmee stopt.

Olcea Nieuwe Zorglandschap ging dit voorjaar failliet nadat de gemeente Enschede het contract opzegde. Aanleiding vormde een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waaruit bleek dat het zorgbureau niet aan de administratieve eisen voldeed en dat er te weinig gekwalificeerd personeel in dienst was. Het zorgbedrijf stond daarop onder verscherpt toezicht van de inspectie.

Libische oorlogsslachtoffers

Olcea Nieuwe Zorglandschap is de rechtsopvolger van Olcea Multiculturele Zorg BV, dat in 2018 op de fles ging. Deze zorgaanbieder zorgde voor de opvang van dertig Libische oorlogsslachtoffers, die hier medisch zouden worden behandeld. Het ging echter mis, onder meer doordat de Libische regering uiteindelijk niet met geld over de brug kwam.

Nieuw zorgbureau

De directeur begon daarop met Olcea Nieuwe Zorglandschap, dat tientallen cliënten had door heel Twente en zich onder meer bezighield met thuiszorg. Daarbij richtte het zich op cliënten van Syrisch-orthodoxe, Armeense en Turkse afkomst.

Beide zorgbedrijven vielen onder Olcea Beheer BV, waarvan de bedrijfspanden in Enschede en Hengelo werden gehuurd. Naar nu blijkt is de holding vorige maand failliet verklaard. Het faillissement werd door de directeur zelf aangevraagd

Forse geldbedragen

Uit het faillissementsverslag blijkt dat de directeur tot twee keer toe forse geldbedragen van de bedrijfsrekening naar zijn privérekening overhevelde. Op 25 november 2019 ging het om 20.370,22 euro. In april dat jaar ging het om 21.638,28 euro.

Met name in november was de zorgorganisatie al financieel noodlijdend. De fiscus noemt de overboekingen daarom "niet passend" gezien de financiële situatie van het bedrijf op dat moment.

De directeur verklaarde tegenover de belastingdienst dat het ging om kosten die hij had voorgeschoten. Bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten kan echter niet zomaar - zonder overleg met de fiscus - geld uit een onderneming worden gehaald.

Onbehoorlijk bestuur

Nadat de belastingdienst eerder al constateerde dat de directeur zich daarmee aan onbehoorlijk bestuur zou hebben schuldig gemaakt, meldt curator Carl Luttikhuis in zijn eind vorige week gepubliceerde openbare faillissementsverslag dat hij de directeur persoonlijk aansprakelijk stelt wegens onbehoorlijk bestuur.

Tonnen aan managementvergoeding

De fiscus kwam na onderzoek bovendien tot de conclusie dat de directeur een hoge managementvergoeding uit zijn zorgorganisatie haalde en dit overhevelde naar het overkoepelende moederbedrijf Olcea Beheer. Daarbij ging het om twee ton in 2018 en een ton in 2019. Opmerkelijk genoeg boekte hij vervolgens vanaf die rekening slechts een gering bedrag naar zichzelf over als salaris.

"We zijn nog aan het onderzoeken hoe dat zit", aldus curator Carl Luttikhuis, die in dit onderzoek optrekt met zijn collega Jetse Eringa, die is aangesteld als curator voor het failliete moederbedrijf Olcea Beheer.

Boekhouding niet volledig

Uit het faillissementsverslag blijkt verder dat de zorgdirecteur niet aan de boekhoudplicht heeft voldaan. Over de periode daarvoor is een boekhouding bijgehouden, maar voor 2020 ontbreekt die. Er is bij de zorgdirecteur op aangedrongen de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren, maar tot op heden zonder resultaat, zo schrijft de curator in zijn verslag.

Verder achterhaalde de belastingdienst dat de directeur facturen, die waren gericht aan andere van zijn zorgbedrijven, heeft laten betalen door Olcea Nieuwe Zorglandschap.

Nieuwe zorgbedrijven opgericht

Uit het vorige faillissementsverslag bleek dat - terwijl het faillissement van zijn andere zorgbedrijven nog niet was afgerond - de directeur alweer een nieuw zorgbedrijf had opgericht. De curator schrijft in zijn nieuwste verslag echter dat de directeur na gesprekken heeft aangegeven dat hij de stekker uit deze bedrijven zal trekken.

"Daarmee kan worden uitgesloten dat de directeur nogmaals zorgactiviteiten onderneemt in een nieuwe rechtspersoon, terwijl zijn twee vorige rechtspersonen failliet zijn gegaan", schrijft de curator.

Schulden

Olcea Nieuwe Zorglandschap was nog maar sinds 2018 actief nadat de voorganger Multiculture Zorg dat jaar op de fles was gegaan. Het bedrijf had in die korte tijd ruim 75 mille schuld opgebouwd bij de fiscus en ruim 58.000 euro bij een negental andere schuldeisers.

Beide curatoren proberen nu te achterhalen of er nog geld of ander vermogen bij de zorgdirecteur te halen valt. Intussen is het al wel gelukt geld van zijn privérekening veilig te stellen. "Maar dat zijn geen gigantische bedragen, geen tienduizenden euro's", aldus curator Luttikhuis. Het vastgoed dat Olcea Beheer had, waaronder een groot pand in Enschede, was eerder al verkocht.