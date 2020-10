Overijssel code rood voor Duitsers; duizend annuleringen bij de Kleine Wolf

Duitsers mogen alleen noodzakelijke reizen naar Nederland maken en bij terugkomst dient men verplicht een coronatest af te nemen en veertien dagen in quarantaine te gaan.

Duizend annuleringen

Een enorme klap voor vele campings in onder meer het Vechtdal, omdat in de herfstvakantie de Overijsselse campings goed worden bezocht door Duitse toeristen. Camping de Kleine Wolf in Stegeren bij Ommen was in de herfstvakantie volledig volgeboekt en moet nu meer dan duizend boekingen annuleren. Bovendien waren veel van deze reserveringen al omgeboekt van het voorjaar naar het najaar.

'Enorme tegenslag

Toen de Duitse gasten het negatieve reisadvies hoorden pakten ze direct hun spullen in en vertrokken. Ook gasten die onderweg waren belden dat ze per direct naar huis omkeerden. "Een enorme tegenslag voor de Kleine Wolf. We dachten het seizoen mooi af te kunnen sluiten, maar dit is echt een enorme tegenvaller. We zien door de annuleringen wel weer enkele reserveringen van Nederlanders binnenkomen, maar dit maken we nooit meer goed," aldus Anne-Sophie Kat van Camping de Kleine Wolf.