Gemeenteraad Hof van Twente over uitvoering woonwagenbeleid: "Moet meer gebeuren dan niets doen"

Alle raadsleden van de gemeente Hof van Twente vinden het een lastig vraagstuk, maar er moet volgens hen meer gebeuren dan dat er gisteravond door het college van burgemeester en wethouders werd voorgesteld. Dat was een scenario waarbij er pas over wordt gegaan op planontwikkeling voor woonwagenstandplaatsen als er zicht is op financiering. En dat kan meerdere jaren duren.

Het vraagstuk was tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond nog enkel meningsvormend. Daadwerkelijke besluiten werden dus nog niet genomen. Toch bleek al wel dat de raad het voorstel van het college niet zag zitten. "Mijn fractie vindt dit onacceptabel", aldus Fred Rijkens (PvdA).

Vier scenario's

In het raadsvoorstel van het college werden vier scenario's genoemd. Het eerdergenoemde voorstel is scenario één. Hierbij wacht de gemeente tot woningcorporatie Viverion, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en exploiteren van de woonwagens, de financiering rond heeft.

Bij scenario twee accepteert de gemeente dat er op dit moment geen financiële middelen zijn, maar gaat het wel door met locatieonderzoek voor de toekomstige woonwagenstandplaatsen in Goor.

Als er voor scenario drie wordt gekozen draait niet de woningcorporatie maar de gemeente op voor de financiering. En bij scenario vier verplicht de gemeente de woningcorporatie tot het ontwikkelen van woonwagenstandplaatsen ondanks het tekort aan geld.

Het college gaf de voorkeur aan scenario één, maar kon op weinig steun rekenen vanuit de gemeenteraad. De SP pleit ervoor om op z'n minst met scenario twee te starten. D66 is het daarmee eens. "Reizigers zijn evengoed een doelgroep en hebben recht op een passende woonvoorziening", zegt Coby Titshof-Leushuis van Gemeente Belangen.

Rijkens wil vooral dat het college bezig blijft met dit vraagstuk en niet gaat afwachten. "Bij scenario één leggen we de regie bij de woningcorporatie. Mocht die de financiering rond krijgen, dan moeten we weer vijf jaar wachten tot de gemeente de locatie voor elkaar heeft. En dan is het geld bij de woningcorporatie weer op."

Hij diende namens de PvdA een motie in waarbij het college uiterlijk in mei 2021 met minimaal vier concrete locaties in Goor moet komen voor een of meerdere woonwagens. Over die motie is gisteravond niet gestemd.

'Speelbal van de gemeente'

Voormalig woonwagenbewoonster Martha Wolters maakte gebruik van haar vijf minuten spreekrecht. Zij wacht al twintig jaar op twee woonwagenstandplaatsen.

Afgelopen zomer protesteerde ze samen met haar man en zoon voor het gemeentehuis van Hof van Twente. Inmiddels staat de familie al geruime tijd met diezelfde caravan in de Goorse villawijk Kevelhammerhoek.

"Ik ben de speelbal van de gemeente geworden. Dat gesleep met mijn gezin voelt aan als onrecht. In het voorstel staat dat jullie helemaal niets gaan doen. Doe in ieder geval iets voor ons."

Onrust

"Zonder knaken, geen nieuwe taken", aldus de verantwoordelijke wethouder Pieter van Zwanenburg. Daarnaast stelt hij dat het zoeken naar nieuwe standplaatslocaties, zonder zicht op de benodigde financiën, onrust veroorzaakt. Bij de reizigers, maar ook bij eventuele omwonenden.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat negen inwoners belangstelling hebben voor een woonwagenstandplaats. De gemeenteraad snapt dat er niet direct geld beschikbaar is om negen woonwagens te financieren, maar helemaal niets doen is volgens de raadsleden ook geen optie. Op 24 november vergadert de gemeenteraad van Hof van Twente opnieuw over dit vraagstuk en komt het college met een nieuw voorstel.

'Uitsterfbeleid'

Nederlandse gemeenten voerden jarenlang een 'uitsterfbeleid' voor woonwagenkampen uit, waardoor woonwagenstandplaatsen werden teruggedrongen. In 2017 oordeelden Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman dat zo'n beleid discriminerend is en afgeschaft moet worden.



Een jaar later, in juli 2018, schreef minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken een brief naar de Tweede Kamer waarin stond dat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn kans moeten maken op een woonplek. Gemeenten moesten vanaf toen hun beleid aanpassen.