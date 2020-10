Negen mannen uit Almelo aangehouden na schietincident bij carwash in Nijverdal

Rond negen uur gisteravond kreeg de politie een melding dat er bij de carwash geschoten zou zijn. De politie trof er naast hulzen een 20-jarige gewonde man uit Wierden aan. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwonding.

Waarschuwingsschot

Er waren bij de carwash twee auto's gezien waarin de verdachten zijn vertrokken. Een auto met daarin drie mannen is in Almelo tot stoppen gedwongen. Daarbij loste de politie een waarschuwingsschot. De drie inzittenden van 20 tot 43 jaar oud zijn aangehouden en de auto is in beslag genomen.

Later op de avond zijn meerdere huizen doorzocht in Almelo. Daarbij werden nog eens drie mannen in de leeftijd van 17 tot 50 jaar aangehouden. In de huizen werden wapens en munitie gevonden. Dat is in beslag genomen.

Twee verdachten meldden zichzelf

Aan het begin van de nacht meldden zich nog twee verdachten bij het politiebureau in Almelo. Het gaat om een 20-jarige en een 21-jarige man uit Almelo. Later in de nacht werd een negende verdachte aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Almelo.

Alle negen verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Onderzoek moet uitwijzen op welke wijze de aangehouden verdachten betrokken zijn bij het incident en wat er zich exact heeft afgespeeld aan de Rudolf Dieselstraat in Nijverdal.