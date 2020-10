Expeditie Oost: Is Gerrit uit Zwolle de beste klusser van Nederland?

Om die finale te bereiken moest Gerrit, onder tijdsdruk, een afdak maken. Hij bleek de snelste die het afdak ook nog eens goed in elkaar had gezet en kwalificeerde zich daarmee voor de finale. Geen moeilijke opgave, want Gerrit is een behoorlijk ervaren hobbyklusser.

Pippi Langkous-klusser

"In het dagelijks leven ben ik biologie-docent, maar in mijn vrijetijd klus ik graag. Een tijd terug kochten we een 'klushuis', waarbij ik alles zelf gebouwd heb." Gerrit noemt zichzelf ook wel een Pippi Langkous-klusser. "Ik begin overal aan met de gedachte dat ik het wel kan. En dat brengt je heel ver!"

Van een aanbouw tot een bijzettafel, niets is Gerrit te gek. "Ik heb al heel veel gebouwd, maar heb ook nog heel veel plannen. We hebben net een stuk grond gekocht achter onze tuin, dus die hele tuin moet nog aangelegd worden. Ik wil van het schuurtje, dat nu nog een rommelhok is, een bed & breakfast maken. Een mobiel zwembad en een vijver zijn ook nog wel een optie."

'Gewoon beginnen'

Les in timmeren, zagen, metselen en lassen heeft Gerrit nooit gehad. "Nee, alles heb ik mijzelf aangeleerd. Ik ken wel wat mensen die er verstand van hebben en die vraag ik wel eens wat, maar ik ben gewoon begonnen en heb het zodoende geleerd."

Het begon ooit met een tafel, nu bouwt hij een compleet huis. "Alleen met waterleidingen ben ik niet zo goed", vervolgt hij lachend. "Het begon inderdaad met een tafeltje die hier nog buiten staat. Een boomstamtafel, met het frame eronder dat ik zelf gelast heb. Het is niet fraai, maar zo ben ik wel begonnen."

Finale live te volgen

