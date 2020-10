Tientallen doodsbedreigingen voor Hersteld Hervormde Kerk Staphorst

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst heeft afgelopen weekend tientallen krenkende mails en telefoontjes ontvangen, waaronder meerdere doodsbedreigingen. "Goede uitvaart gewenst", was nog de minste.

Dat zegt de secretaris van de kerkenraad, Albert Bouwman (59), na een tumultueus weekend, waarin Staphorst trending topic was. Tientallen boze burgers gingen per mail, telefoon en app los op de kerk in Staphorst, de grootste Hersteld Hervormde gemeente van Nederland.

Twitter ontplofte

Het feit dat de Hersteld Hervormde gemeente zondag drie diensten hield met maximaal 600 personen in de Grote Kerk, het Dienstgebouw en gebouw De Leerkamer, waar ook tientallen mensen naar binnen konden, stuitte op veel onbegrip. Twitter ontplofte.

In de Grote Kerk, de grootste dorpskerk van ons land, kunnen 2500 mensen en dus was het gebouw voor een groot deel leeg. De kerk deed niks wat niet mocht. Den Haag liet vorige week weten dat kerken maximaal honderd gelovigen mogen ontvangen, maar dat dit aantal kan vervallen, als de anderhalve meter-regel in acht wordt genomen én er een registratie is. In Staphorst was dat het geval.

Kerk hield zich aan voorschriften

De kerk hield zich aan alle voorschriften: anderhalve meter, desinfecteren, een begeleidingsteam met mondkapjes op, banken leeg tussen de mensen, gescheiden uitgangen, zodat niemand elkaar hoefde te passeren, goede luchtcirculatie en ga zomaar door.

Gezongen werd er wel in de kerk en het werd de kerkgangers niet verplicht een mondkapje te dragen.

Bouwman is aangeslagen door zoveel haat.

We stuiten op een wereld van onbegrip, terwijl we alles met de beste bedoelingen doen. Mensen weigeren om te luisteren. Wat we ook zeggen, het wordt verkeerd uitgelegd. Albert Bouwman

Er waren ook steunbetuigingen, met name uit de eigen achterban. 'Blijf overeind, ondanks de tegenwind', was de boodschap van gelovigen die achter de Hersteld hervormde kerk in Staphorst staan.

Er waren meer kerken in Nederland die diensten hielden op anderhalve meter afstand. "Het getal van 600 is blijven hangen, maar het gaat om maximale aantallen. Zoveel gelovigen kwamen er niet", zegt Bouwman.

Staphorst wordt er altijd uitgepikt. Dat is al jaren zo. Hoe goed wij het ook uitleggen, de mensen willen het niet horen. Albert Bouwman

Bouwman zegt dat zijn kerk een goede reden heeft om de diensten te houden tegen de stroom negatieve publiciteit in. "De boodschap van verlossing en bekering die wij verkondigen is zó belangrijk dat we onze diensten houden, uiteraard volgen we alle voorschriften op. Moet je dat dan doen in deze tijd van een pandemie? Dat vragen de mensen dan. Ik zeg dan: we moeten het juist nu doen. Het is onze taak en onze plicht het evangelie van de verlossing uit te dragen. Ik zou zo graag willen dat al die mensen die zo boos zijn, de Bijbel pakken en zouden gaan lezen. Dan begrijp je waarom wij onze diensten houden. Het Woord van God gaat het coronavirus te boven. We zijn besmet met het virus der zonde. Daarom houden we onze samenkomsten."

Maximaal dertig bezoekers en niet zingen

Staphorst heeft wel gevolgen voor de kerkgang in Nederland. "Kerken mogen bij diensten nog maximaal dertig bezoekers ontvangen en er mag niet gezongen worden, dat is de uitkomst van een overleg van de kerken met minister Ferd Grapperhaus vandaag.