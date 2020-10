Coronaherdenking in Nederland, ook Overijsselse plaatsen doen mee

Volgens Thilde de Haan, in Deventer betrokken bij de organisatie, heeft corona effect op ieders leven. "De deuren van de Lebuïnus staan eigenlijk altijd al open, maar vandaag is het toch een speciale opening. Iedereen heeft de mogelijkheid een kaarsje op te steken, een bloem neer te leggen of iets op te schrijven."

'Maximaal dertig mensen'

De kerk is speciaal voor de corona herdenkingsdag open van elf uur vanmorgen tot acht uur vanavond. "Tussen zeven en acht uur vanavond is er ook live muziek, waarbij we natuurlijk wel de regels in acht nemen. Anderhalve meter van elkaar en maximaal dertig mensen binnen. Dat houden we goed bij en als er dertig mensen binnen zijn, moet men buiten maar even wachten", aldus De Haan.

Ze realiseert zich dat veel mensen zich bezighouden met het virus. "We zitten er nog middenin. En het is niet belangrijk om te weten of er veel mensen komen. Het is belangrijk om te weten dat de dag er is. Je kunt er thuis natuurlijk ook gewoon stil bij staan."

Crematoria Twente

Op de vier locaties van Crematoria Twente zijn tijdelijke gedenkplekken voor slachtoffers van corona ingericht. Deze plekken zijn een herinnering aan iedereen waarvan afscheid is genomen sinds de maatregelen van kracht zijn geworden. Vandaag legde burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Enschede bloemen bij de gedenkplek in Usselo. Voor nabestaanden maar ook voor degene die niet bij een uitvaart aanwezig konden zijn.

Burgemeester legt bloemen bij coronamonument (Foto: Gino Press)

Op deze plekken staat een gedicht dat speciaal voor deze periode is geschreven door de Enschedese dichter Regine Hilhorst. Zij heeft zelf haar vader verloren aan corona en is dus ervaringsdeskundige. Bij de plek kunnen nabestaanden, gasten en iedereen die niet aanwezig konden zijn bij de plechtigheid een steen achterlaten met daarop een persoonlijke boodschap. Na de coronatijd krijgen de stenen een mooie plek in het gedenkpark.