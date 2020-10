Nieuw robotbedrijf uit Hengelo probeert in coronatijd zorginstellingen aan de robots te krijgen

Het 'robot-experience-center', zo noemt Damink haar verdieping in een kantoorgebouw op bedrijventerrein Oosterveld in Hengelo. Drie robots laten er zien wat ze in hun mars hebben. Er staat onder meer een horeca-opstelling en ook een bed, nachtkastje en rollator om te laten zien hoe robots het werk van zorgpersoneel kunnen ontlasten.

"Meteen verliefd"

"De eerste keer dat ik robots zag was afgelopen februari in mijn thuisland", zegt de Slowaakse Ivana Damink. "Ik zag ze in een restaurant en was er meteen verliefd op. Het personeel reageerde er vrolijk op, de gasten ook en de robot is zo'n fijn hulpje."

Damink is getrouwd met een man uit Deurningen en besloot met de robots de Nederlandse markt op te gaan. "Hier zie je ze nog niet. Ik wil ze daarom graag introduceren bij ziekenhuizen, hotels, verzorgingshuizen en in restaurants", vertelt ze enthousiast. "De robots kunnen helpen bij het brengen van eten, het ophalen van de afwas en het brengen van medicijnen naar patiënten. Ook kan het mensen blij maken, want de robot lacht, huilt en kan alle soorten muziek afspelen. Mensen die alleen of ziek zijn voelen zich dan gelukkiger."

Frans op den Bult

Robot Fransien van de KIDE group mocht in september een maand proefdraaien bij restaurant Frans op den Bult in Deurningen. "Dat was ontzettend leuk", vertelt mede-eigenaresse Pauline Scholten.

"Je hebt natuurlijk mensen die zich afvroegen wat dit nou weer was. Maar ook mensen die het helemaal geweldig vonden. Ze vroegen dan speciaal of de robot hun ijsje of stokbroodje kwam brengen. Ze was hier als een hulp voor het personeel. Borden naar de gasten brengen, ijsjes bezorgen en de afwas naar de keuken brengen."

Toch is Fransien inmiddels geen medewerkster meer in het restaurant. "Dat komt door de strenge coronaregels", vertelt Scholten. "Er mogen minder mensen in het restaurant zijn en aan zo'n robot hangt toch een prijskaartje, dat willen we nu niet uitgeven."

Mogelijkheden in gezondheidszorg

Ivana Damink begrijpt dat het nu een lastige tijd is voor restaurants om te investeren. "Toch zie ik mogelijkheden voor de robots, nu vooral in de gezondheidszorg. Hoe mooi is het als zo'n robot van alles bij patiënten kan bezorgen?"

Robot Fransien bij restaurant Frans op den Bult in Deurningen (Foto: KIDE-group)

De robots zijn bij de KIDE group zowel te koop als te huur. De robot wordt door het Hengelose bedrijf geprogrammeerd en personeel dat er gebruikt van gaat maken krijgt een training. "Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze contact opnemen, dan bespreken we de prijzen", zegt Damink.

Of robot Fransien ooit nog terugkeert bij Frans op den Bult in Deurningen? "Ik zeg nooit nooit, ze mag altijd een keer langskomen", lacht Pauline Scholten.