Heracles Almelo legt proefspeler Oubella alsnog vast

Heracles is er toch nog in geslaagd Elias Oubella te contracteren. De 19-jarige Duitse centrale verdediger, die aan het begin van de voorbereiding al op proef was in Almelo, tekende maandag voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Oubella komt over van het tweede elftal van FC Köln.

“Elias heeft ons overtuigd van zijn kwaliteiten”, zegt technisch directeur Tim Gilissen. “We verlengden zijn stageperiode begin augustus en hebben hem ook in de oefenduels tegen FC Groningen en PEC Zwolle in actie gezien. Toen al hebben we met FC Köln gesproken over een overgang, maar dat was op dat moment niet mogelijk. Nu aan het einde van de transferwindow was dat gelukkig wel het geval. Met de komst van Elias hebben we de verdediging naar wens ingevuld.”

Ook Oubella is blij dat de overgang naar Heracles er toch nog is gekomen: “Die twee weken heb ik als heel positief ervaren. Ik werd goed opgevangen door het team en voelde me hier op mijn plek. Ik ben blij dat ik nu voor Heracles Almelo getekend heb.”

Oubella speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van 1. FC Köln en kwam als jeugdinternational in actie voor Duitsland onder 16 en onder 18.