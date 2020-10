Programma: Vier Overijsselse clubs in de KNVB Beker, volleybalsters gaan beginnen en spannend softbalweekend

Of alles doorgaat is nog maar de vraag, maar voorlopig staat er een mooi sportweekend voor de deur. Geen voetbal in de Eredivisie, maar er is nog genoeg anders te beleven. Hieronder een overzicht van het programma van de hoogst spelende clubs uit onze provincie.

Betaald voetbal

Deze week is er geen voetbal in de Eredivisie vanwege interlands. Het Nederlands elftal en Jong Oranje komen in actie. Go Ahead Eagles speelt wel in de Keuken Kampioen Divisie. Het gaat op zaterdagmiddag op bezoek bij MVV Maastricht. De wedstrijd begint om 16.30 uur.

Amateurvoetbal

Vanavond en morgen staan de duels in de tweede kwalificatieronde van de KNVB Beker op het programma. Vier Overijsselse clubs proberen zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Vanavond neemt HHC Hardenberg het in eigen huis op tegen GVVV, dat ook uitkomt in de Tweede Divisie en derde divisionist Staphorst ontvangt ASWH uit de Tweede Divisie. Morgen staat het duel tussen Excelsior'31 en Groene Ster, beiden uit de Derde Divisie, op het programma en speelt eersteklasser DOS Kampen bij OFC uit de Derde Divisie. Alle duels zijn te volgen op Radio Oost en online.

Dan naar de competitie. Daarin speelt HHC Hardenberg zaterdag in de Tweede Divisie thuis tegen Jong Sparta Rotterdam. Beide ploegen staan in de middenmoot. In de Derde Divisie zaterdag is Excelsior'31 sinds afgelopen weekend de trotse koploper. Zaterdag is laagvlieger ODIN'59 de vijfde tegenstander van het seizoen. Staphorst begon met twee nederlagen, maar zakte na drie nederlagen op rij af naar plek elf. Zaterdag komt nummer zeven FC Lisse op bezoek. HSC'21 pakte zondag het eerste punt van het seizoen en die lijn hoopt het komend weekend in eigen huis door te trekken tegen ADO'20.

In de Hoofdklasse B speelt nummer drie Berkum komende zaterdag tegen nieuwkomer Noordscheschut. Het duel begint pas om 18.00 uur. De andere twee Overijsselse clubs spelen wel 's middags. SC Genemuiden gaat op bezoek bij NSC Nijkerk en DETO, dat zaterdag de eerste zege boekte, ontvangt Urk.

Vrouwenvoetbal

In de Vrouwen Eredivisie staat de vierde speelronde op het programma. PEC Zwolle gaat daarin vrijdagavond op bezoek bij PSV en FC Twente speelt zondag in eigen huis tegen ADO Den Haag.

Basketbal

Landstede Hammers hoopt de na de nederlaag in de eerste speelronde van de Basketball League van afgelopen weekend, komende zaterdag goed te maken. Het gaat dan op bezoek bij Apollo Amsterdam. Ook die ploeg ging in het eerste duel onderuit. Bij de vrouwen verloor Jolly Jumpers ook de eerste wedstrijd. Zaterdag gaat het op bezoek bij Den Helder. Eigenlijk zou het morgenavond ook in actie komen tegen Thriple Threat, maar vanwege corona bij die ploeg is het duel uitgesteld.

Handbal

Bij de dames komt alleen DSVD van de drie Overijsselse clubs in de Eredivisie in actie. De wedstrijden van Kwiek en Borhave zijn nu al afgelast vanwege corona.

Softbal

Voor de softbalsters werden afgelopen weekend vanwege de regenval alle duels afgelast. Die worden zondag allemaal ingehaald. Zaterdag staat er ook al een volledige ronde op het programma in de Golden League. Het beloven spannende wedstrijden te worden, want het is het voorlaatste speelweekend. Waarschijnlijk valt de beslissing om de titel pas in de laatste van een week later.

Volleybal

De Eredivisie gaat komend weekend van start. Bij de mannen heeft onze provincie geen vertegenwoordiger. Bij de vrouwen zijn dat er opnieuw vier. Twee daarvan staan er zondag tegenover elkaar in de eerste speelronde. Eurosped ontvangt in Vroomshoop Regio Zwolle. Die middag speelt Set-Up'65 bij Talentteam Papendal en op zaterdagavond gaat Apollo 8 op bezoek bij Sliedrecht Sport, dat afgelopen weekend de Supercup won.

Waterpolo

De heren van Het Ravijn begonnen afgelopen weekend aan het seizoen met een zege op Den Haag aan de Eredivisie. Zaterdag is Polar Bears, dat nog niet in actie kwam, de tweede tegenstander. Bij de vrouwen staat het Overijsselse onderonsje tussen Swol 1894 en Het Ravijn op het programma. Beide ploegen staan na het eerste duel nog op nul punten.