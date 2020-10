MST zoekt met spoed 300 testpersonen voor onderzoek naar oud vaccin tegen corona

Het ziekenhuis in Enschede is één van de ziekenhuizen dat mee doet aan een grote studie waarin wordt gekeken of een oud vaccin (BCG) kan helpen tegen een nieuw virus (Covid-19). "Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de vraag of het oude vaccin kan helpen tegen luchtweginfecties en een corona-infectie", legt Corine Delsing uit. Zij is internist-infectioloog bij het MST.

Oud vaccin

Het BCG-vaccin wordt wereldwijd toegediend om tuberculose te voorkomen. Delsing: "Maar we zagen al heel snel dat kinderen die het vaccin kregen ook minder snel een luchtweginfectie opliepen. Later zagen we dat ook zieke ouderen die hiermee waren ingeënt minder snel een luchtweginfectie kregen."

We zoeken mensen met een verhoogd risico op een luchtweginfectie Corine Delsing, internist-infectioloog MST

Samen met 21 andere ziekenhuizen onderzoekt MST wat het effect is van het BCG-vaccin op corona. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren heeft MST veel testpersonen nodig. Zo'n driehonderd in totaal. "Wij zoeken mensen die een verhoogd risico hebben op een luchtweginfectie. De mensen die mee willen doen moeten 60 jaar of ouder zijn en lijden aan een chronische ziekte."

Geen gezondheidsrisico's

Mensen die mee doen aan het onderzoek lopen volgens Delsing nauwelijks het risico dat ze hierdoor ziek worden. "We zoeken wel naar mensen met een gezond afweersysteem. De belangrijkste bijwerking die zij zouden kunnen krijgen is een klein rood plekje op de arm. Andere bijwerkingen zijn er eigenlijk niet. Het BCG-vaccin kennen we al zeventig jaar en we hebben er veel ervaring mee."

De voorwaarden om mee te kunnen doen aan het onderzoek (Foto: RTV Oost)

Snel melden

Delsing hoopt dat mensen die mee willen doen aan het onderzoek zich zo snel mogelijk melden. "We willen hen graag zo snel mogelijk vaccineren met het BCG-virus om te kijken wat de effecten zullen zijn. We hopen het onderzoek binnen een half jaar te hebben afgerond."

Wie meer informatie wil hebben over het onderzoek of er aan mee wil werken, kan bellen met het volgende telefoonnummer: 06 50 07 04 36.