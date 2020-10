Theatergroep De Jonge Honden uit Zwolle brengt Oorlogswinter op het toneel: "Het is een aparte en intieme ervaring voor het publiek"

"Na de persconferentie in maart gingen alle stekkers eruit", vertelt acteur Klemens Patijn. "De theaters gingen dicht en toen vroegen wij ons af wat we moesten doen".

Inmiddels is er een halfjaar verstreken en kunnen mensen mondjesmaat weer genieten van de kunst in de theaters.

Volgens regisseur Jolmer Versteeg hebben de acteurs snel de knop omgezet en gezegd: "Als het later kan, doen we het later". Daarbij kregen de acteurs hulp van het Kickstart Cultuurfonds. Door een donatie kon de theatergroep de productie weer hervatten.

En het is gelukt, want komende vrijdag gaat het stuk, dat gebaseerd is op het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw, in première in Schouwburg Odeon in Zwolle. Voor die tijd zijn er try-outs.

Waar gaat Oorlogswinter over?

Het boek Oorlogswinter is een jeugdboek dat gaat over Michiel van Beusekom, zoon van de burgemeester van het dorp De Vlank bij Zwolle. Het verhaal speelt zich af tijdens de hongerwinter van 1944-1945.

Michiel is vijftien jaar oud en belandt eigenlijk tegen wil en dank in de illegaliteit als hij de zorg voor een neergestorte Engelse piloot op zich moet nemen.

Als tiener maakt Michiel kennis met de verschrikkingen van de oorlog die overal slachtoffers maakt, ook dicht bij huis. Als jonge verzetsman moet Michiel keuzes maken. Hoe houdt hij zijn illegale activiteiten verborgen en wie kan hij vertrouwen? Michiel leert dat niet alles is zoals het lijkt.

Overijsselse wortels

Eerder vertelde Versteeg aan RTV Oost dat de wortels van het boek in Overijssel liggen. "Het gaat over de hongerwinter en speelt zich af in een fictief dorp bij Zwolle".

"We willen dichtbij het boek blijven", vertelt Versteeg. "Maar het wordt wel een hedendaagse versie en de Tweede Wereldoorlog is ook iets wat we al veel hebben behandeld. Dus we moeten toch weer met iets nieuws komen."

Wat vindt het publiek?

Na afloop van de try-out is het publiek in ieder geval enthousiast. "Verfrissend" en "interessant", zo noemen de bezoekers de voorstelling.

Om aan kaarten te komen moet je wel geluk hebben, want volgens Versteeg zijn die grotendeels uitverkocht. "Maar, mensen moeten op onze site kijken, want daarop worden weer nieuwe voorstellingen bekend gemaakt."