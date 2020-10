Parochianen Langeveen: zonder kerk heeft het dorp geen hart meer

Pastoor Pikkemaat sprak in twee sessies met tientallen parochianen. Buiten de kerk bij de begraafplaats waren naar schatting nog eens zo'n 150 betrokkenen die tegen sluiting van de kerk zijn. De parochianen zijn boos, hebben verdriet en maken zich grote zorgen over de leefbaarheid in Langeveen

Vlag halfstok in Langeveen vanwege voorgenomen kerksluiting (Foto: RTV Oost)

Parochiaan Gerard Avéres en oud-voorzitter van de dorpsraad was een van de aanwezigen, hij zegt over de functie van de kerk:

De kerk is het kloppend hart van het dorp, als de kerk verdwijnt heeft Langeveen geen kloppend hart meer!

Sluiting van de kerk is onvermijdelijk in een reorganiserend bisdom dat te maken heeft met afnemend kerkbezoek. Avéres maakt zich zorgen over de leefbaarheid in Langeveen zonder kerk en vergelijkt het met het verdwijnen van de Rabobank en de buurtsuper uit Langeveen.

"Eerst moest je voor de bank van Langeveen naar Geesteren en daarna moest je nog iets verder naar Tubbergen. Misschien dat het wel een keer Almelo wordt. Met de kerk dreigt het ook die kant op te gaan. Als de kerken in Langeveen, Vasse en Reutum sluiten, moeten we ook naar Tubbergen en misschien in de toekomst zelfs wel naar Oldenzaal."

Advertentie: hulppastoor (zzp) gezocht

De parochiaan vindt dat de handdoek te snel in de ring wordt gegooid en hij wil dat pastoor Pikkemaat meer doet voor het behoud van de kerk in Langeveen. "Ga naar de bisschop om het tegen te houden, verkoop ons de kerk met het kerkhof, het parochiecentrum en de parochietuin voor een symbolisch bedrag. We hebben 150 vrijwilligers om de boel zelf draaiend te houden. Desnoods zetten we een advertentie voor een zzp'er op Marktplaats: Hulppastoor gezocht."

De kerk in Langeveen is meer dan de kerk alleen, blijkt uit het betoog. Huwelijken zijn er gesloten, kinderen zijn er gedoopt, geliefden zijn er ten grave gedragen. De angst bij veel tegenstanders van de sluiting in Langeveen is dat een ontwikkelaar het vastgoed in handen krijgt en de dorpelingen zo worden losgesneden van 'hun' kerk.

Pastoor Pikkemaat gaf gisteren aan dat hij alle emoties rond de sluiting begrijpt, maar dat sluiting onvermijdelijk is. Oud-voorzitter Gerard Avéres en de huidige voorzitter Gerbert-Jan Hendriksen van de dorpsraad zijn uitgenodigd om een kop koffie te drinken met de pastoor. Misschien dat dat nog wat oplevert?