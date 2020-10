Kerk Staphorst nog in beraad over maximum aantal kerkgangers

De Grote Kerk in Staphorst, waar normaal gesproken 2500 mensen in passen. (Foto: Eelco Kuiken)

Het kerkbestuur van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst heeft nog geen besluit genomen of en hoe het dringende advies van minister Ferd Grapperhaus om maximaal dertig mensen toe te laten en niet te zingen opgevolgd wordt.

Gisteravond werd er vergaderd, maar een besluit is nog niet genomen. Dat heeft de secretaris van de kerkenraad van de Hersteld hervormde kerk, Albert Bouwman, vanochtend gezegd. Omdat het een complex onderwerp is en er veel zaken geregeld moeten worden, wordt er waarschijnlijk woensdag of donderdag verder gesproken door de kerkvoogdij die over de gebouwen gaat en de kerkenraad.



"We gaan verder in beraad. Voor het weekend ligt er een besluit", zegt Bouwman.



Publieke opinie

"Natuurlijk speelt de publieke opinie mee en uiteraard de veiligheid, hoewel we vinden dat we het verantwoord hebben gedaan, ook zondag. We volgden alle RIVM-regels zeer strikt op", blikt Bouwman terug.

"We hebben geen oogkleppen op. We willen niet nog meer over ons afroepen, maar we hebben nog niks besloten."



'Biddend opzien naar Boven'

Je zou zeggen: doe gewoon wat het advies is en laat dertig gelovigen toe en doe het voor de rest digitaal, maar volgens Bouwman is het een complexe zaak om zo'n grote gemeente, op papier 4500 leden, weer helemaal af te schalen, zoals dat in maart en april ook gebeurde. "Daar moeten we goed over praten en ook biddend opzien naar Boven."



De Hersteld hervormde kerk in Staphorst kwam zondag groot in het nieuws, doordat er drie diensten waren met maximaal 600 bezoekers en er ook gezongen werd zonder mondkapje. Het was een maximaal aantal op basis van de anderhalve meter-regel. In het gebouw passen 2500 mensen.



Heel Nederland viel over Staphorst heen en daarom besloot het kabinet op te roepen om vanaf nu maximaal dertig gelovigen binnen te laten en niet te zingen, net zoals in het begin van de coronacrisis.

Afspraken niet afdwingbaar

De afspraken tussen de overheid en geloofsgemeenschappen zijn niet afdwingbaar. De vrijheid van godsdienst is in de Grondwet opgenomen, maar Grapperhaus gaat ervan uit dat alle kerken zich schikken en zich beperken tot dertig mensen en niet meer zingen.