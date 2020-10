Gebakje tegen eenzaamheid in Wierden, Enter, Rijssen en Holten

De actie is in deze tijd van corona meer dan welkom. In Wierden worden vandaag zeventig gebakjes afgehaald. Op donderdag en vrijdag kunnen de gebakjes afgehaald worden voor de gemeente Rijssen-Holten. Hiervoor moest men zich wel eerst opgeven.

Initiatief

De gebakjesactie is een initiatief van de gemeente Wierden, gemeente Rijssen-Holten, Mantelzorghulp Rijssen, stichting De Welle, ViaVie Welzijn, Stichting Evenmens, Rabobank Rijssen-Enter en wordt mogelijk gemaakt door bakkerij Nijkamp, CSG Reggesteyn, Hedifonds en Rabobank.

In Wierden stond vandaag ook een mobiel afhaalpunt op de markt. Er was ook gelegenheid om hier een kopje koffie of thee te drinken onder het genot van een lekker gebakje. Medewerkers van De Welle stonden klaar voor een praatje.

Eenzame jongeren

Bij eenzaamheid denken we snel aan ouderen, maar eenzaamheid is niet alleen voorbehouden aan ouderen. Ook bij jonge mensen zie je steeds meer eenzaamheid. " Het komt misschien wel door de toename van social media en een drukkere samenleving", zegt Marjanne Pekkeriet van stichting De Welle.

Om jongeren met elkaar in contact te brengen heeft De Welle de jongerengroep Join Us opgericht. Er zijn twee groepen. Voor jongeren van 12-18 jaar en van 18 tot 25 jaar. Ze doen samen activiteiten en er zijn begeleiders aanwezig die de jongeren helpen met een positief denkbeeld en sociale vaardigheden.

Onzichtbaar

Omdat eenzaamheid niet zo zichtbaar is, is het moeilijk om de eenzame medemens te vinden. "Daarom is juist deze week zoveel aandacht voor het onderwerp op bijvoorbeeld facebook en deze actie om de drempel eraf te halen. Want je mag er over praten, het is niet iets wat alleen jouw aangaat. Deel het vooral en durf te vragen", zegt Marjanne Pekkeriet.

Ben je zelf ook eenzaam? Dan kun je bellen met stichting De Welle voor de gemeente Wierden en Hellendoorn of met ViaVie welzijn voor de gemeente Rijssen-Holten.