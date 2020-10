Directeuren zorginstelling haalden tonnen uit bedrijf: curator sleept ze voor rechter

Intussen heeft de curator beslag gelegd op de bankrekening van beide directeuren en een bedrijfspand aan de Zunabrink in Enschede, waarvan directeur Rima Lahdo mede-eigenaar is. Dit blijkt uit het nieuwste openbare faillissementsverslag, dat vanochtend is gepubliceerd.

In opspraak geraakt

CareFree Twente werd medio 2019 failliet verklaard nadat het zorgbedrijf eerder in opspraak was geraakt omdat het met niet-gediplomeerd personeel zou werken en zou hebben gefraudeerd met de op de declaraties ingevulde uren. Nadat zorgverzekeraar Menzis daarom zes ton terugeiste, deed zich de opmerkelijke situatie voor dat zorgdirecteur Lahdo samen met haar medewerkers en cliënten actie voerde door de hal van Menzis te bezetten.



Eerder al hadden de Twentse gemeenten om dezelfde reden de contracten met CareFree Twente beëindigd. De zorginstelling had voornamelijk cliënten van Syrische en Irakese afkomst.

Gerechtelijke procedure

Uit het nieuwste faillissementsverslag blijkt dat curator Nick Leferink een gerechtelijke procedure tegen de zorgdirecteuren Rima Lahdo en haar compagnon Kamil Yousef is begonnen. Daarin vordert hij onder meer de bedragen terug die Lahdo en Yousef zichzelf uitkeerden. Daarbij gaat het om zogenoemde negatieve kapitaalstanden: respectievelijk 179.569 en 196.383 euro. Lahdo en Yousef verklaarden op hun beurt dat ze zich na de claim van Menzis genoodzaakt zagen het kapitaal af te waarderen.



De rechtszaak zou eigenlijk vorige week dienen voor de rechtbank Almelo, maar is op verzoek van de advocaat van een van de zorgdirecteuren uitgesteld.

Beslag gelegd

CareFree Twente heeft volgens het faillissementsverslag een schuld van 608.000 euro bij zorgverzekeraar Menzis en 146.000 euro bij de gemeente Enschede. Bovendien staat het zorgbedrijf nog voor 132.000 euro in het krijt bij de belastingdienst en ruim 64.000 euro bij het UWV.

In een poging nog wat van dit geld op de directeuren te kunnen verhalen, heeft de curator recent beslag heeft laten leggen op bankrekeningen van beide zorgdirecteuren en het kantoorpand aan de Zunabrink in Enschede.

Aansprakelijk gesteld

Verder wordt duidelijk dat de curator beide zorgdirecteuren persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld wegens onbehoorlijk bestuur en houdt ze daarmee financieel verantwoordelijk voor de schade rond het faillissement. Volgens de curator heeft het bedrijf onder meer niet aan de administratieplicht voldaan.

Curator Leferink laat desgevraagd weten dat hij nog overweegt strafrechtelijke aangifte te doen tegen beide directeuren.

Kamervragen

De perikelen rond CareFree Twente en de bezetting van de hal van Menzis leidden destijds tot Kamervragen, waarna minister De Jonge had geantwoord dat zorgverzekeraars als Menzis kwaliteitseisen kunnen stellen dat zorginstellingen alleen mogen werken met gediplomeerd personeel.

Nadat CareFree Twente failliet werd verklaard, bracht de zorgaanbieder een tiental cliënten over naar een zusterorganisatie, die overigens luistert naar een vrijwel zelfde naam: CareFree. Verwarrend, erkende Lahdo destijds tegenover RTV Oost, maar het zijn volgens haar wel degelijk twee totaal verschillende bedrijven. Waar Lahdo CareFree Twente samen met een externe zakenpartner runde, bestiert ze CareFree samen met haar kinderen, zo lichtte ze toe.



Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt CareFree zich bezig met thuiszorg en is deze instelling nog altijd economisch actief. Opvallend is dat een van de bestuurders van het bedrijf minderjarig is, aldus de KvK-gegevens.