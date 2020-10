Mexicanen betrokken bij drugslab aan provinciegrens

Ook bij het drugslab in Kerkenveld, net over de Drentse grens bij Dedemsvaart, waren Zuid-Amerikanen betrokken. Dat zegt de 73- jarige huurder van de boerderij waar deze zomer een groot crystal meth lab werd gevonden. Volgens zijn advocaat gaat het om Mexicanen, die in een busje langs verschillende 'laboratoria' reden om de drugs te 'koken'.

Vorige maand werd al duidelijk dat achter verschillende soortgelijke labs in Nederland een landelijke organisatie schuilgaat die Mexicanen inzet als rondreizende 'koks'. Dat is althans de visie van het Openbaar Ministerie. In Mexico is al jaren veel kennis rondom de bereiding van de drug.

Waarschijnlijk werd in Willemsoord (Steenwijkerland) dezelfde handelswijze toegepast bij een lab waar het zwaar verslavende crystal meth werd bereid. In die plaats werd een lab aangetroffen in een villa. De bewoner is inmiddels op vrije voeten, maar zijn advocaat zegt ook aanwijzingen te hebben dat er Mexicanen in het lab werkzaam waren.

Pistool op het hoofd

De bejaarde huurder van de boerderij in Kerkenveld blijft voorlopig vastzitten. Hij wist dat er een drugslab in de schuur was gebouwd, maar hij werd gedwongen erover te zwijgen. "Ze hebben me bedreigd, een pistool op de kop gezet. Ze zouden me in de gierkelder gooien als ik naar de politie zou gaan. Ik kon niet meer terug."

Wel streek hij 9000 euro op, naar eigen zeggen zwijggeld. In het lab werd bijna 60 kilo van de verslavende drug in kristalvorm gevonden. Ook werd er ruim 750 liter basisolie aangetroffen. De straatwaarde loopt in de tientallen miljoenen euro's. De meeste crystal meth wordt geëxporteerd, in Nederland zijn (vooralsnog) relatief weinig gebruikers.

"Ze zouden er houtkorrels opslaan, was mij verteld", zegt de 73- jarige. "Maar toen ik een week later terugkwam, waren ze zo'n lab aan het bouwen. Toen ik zei dat ik dat niet wilde, werd ik bedreigd."

Schakeltje

Advocaat Logemann van de verdachte huurder: "Mijn cliënt had helemaal de kennis niet om dat product te maken. Ook het geld niet. Alleen aan inkoop stond er al voor drie miljoen euro aan spullen. Er zit een veel grotere organisatie achter, zoals het Openbaar Ministerie dat zelf ook weet. Mijn cliënt was maar een klein schakeltje."

De organisatie die erachter zou zitten was volgens justitie betrokken bij zeker vijf drugslabs in het hele land. Ze zaten in de xtc, crystal meth en cocaïne. Er is ook zicht gekomen op de kopstukken achter de organisatie. Het onderzoek heeft als codenaam 'Appel' gekregen.

EncroChat

De politie kwam de vermeende drugsorganisatie op het spoor door 'in te breken' bij de criminele telefoonprovider EncroChat. Maandenlang kon de politie op vernuftige wijze meelezen met hun versleutelde telefoonchats.

Naast het drugslab in Kerkenveld, runde de organisatie volgens het OM ook een crystal meth laboratorium in het Gelderse Herwijnen. Daar werden twee Mexicanen opgepakt. Of ook het lab in Willemsoord er daadwerkelijk bij hoort, wil het OM niet zeggen.