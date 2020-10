Muziekdocenten en studenten waarschuwen: 'Als we niet uitkijken is de enige muziekles op school straks de eindmusical'

Daarin spreken zij af om voor de komende 12 jaar hun best te doen het muziekonderwijs te verbeteren en op de landelijke agenda te houden. Op basisschool de Drie-Eenheid in Oldenzaal starten studenten van ArtEZ samen met de leerlingen de capagne.

"Muziekonderwijs zet de hersenen van de kinderen aan", student Edinio Inees is duidelijk over zijn vak. "Het is bewezen dat een kind de rest van de dag veel meer in zich opneemt." Muziekleerkracht Raymond Breukers sluit zich erbij aan: "Goede, doorlopende muziekles is goed voor het brein voor kinderen en volwassenen, daar is in meerdere landen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan."

Zingen is leuk

De leerlingen vinden muziekles vooral leuk, zoals Alexander: "Ik word er rustig van en ik vind het leuk om te zingen. Ik zing ook in een koor in Oldenzaal, we zoeken nog wel zxangers, vooral jongens." Twan zit op gitaarles: "Ik vind muziek leuk en ik zou ook graag vaker muziekles op school willen krijgen, liefst twee keer in de week."

Het MuziekopleidersAkkoord moet er ook voor zorgen dat er meer gespecialiseerde docenten voor de klas komen. Bij de vorige stage van student Gerben Hobelman deden leraren het zelf: "En ze doen dan echt hun best, maar de kwaliteit is gewoon niet hoe het zou moeten." Toch wordt er makkelijk bezuinigd op muzieklessen volgens muziekleraar Breukers: "Wanneer er geen gespecialiseerde leerkracht is dan gebeurt er niks en blijft op z'n hoogst de musical aan het einde van het jaar als enige over."