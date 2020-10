De gevolgen van extreme droogte zie je in ‘Ons Droge Land’ bij RTV Oost

Niet eerder was het zo droog als dit voorjaar. Boerenakkers verschralen waardoor oogsten verbranden, natuurgebieden krimpen of verdwijnen en water moet worden gedeeld. In ‘Ons Droge Land’ worden burgers, ondernemers en natuurbeheerders in Noordoost-Nederland gevolgd in hun strijd tegen de droogte. Je ziet de documentaire zaterdag 10 oktober op TV Oost.

In Overijssel kijken we mee met Wim Eikelboom die als vrijwilliger een stuk land onderhoudt in de buurt van Zwolle. Hij ziet dat de rivier niet is ingericht op droogte. Ook maakt hij zich grote zorgen over de waterverspilling van bouwprojecten in de buurt. Derk Posthumus kan op zijn binnenvaartschip minder meenemen en kampt met lagere waterstanden. Opvallend is dat hij daar financieel niet onder lijdt, integendeel.

Ook in Drenthe en Gelderland speelt de problematiek van de droogte. Hoe goed kan er in de toekomst nog geboerd worden? Wat is de rol van de waterschappen? En wat is de invloed op de Drentse veengronden en de daar grazende schapen?

‘Ons Droge Land’ zie je zaterdag 10 oktober om 17.10 uur op TV Oost. De documentaire wordt ’s avonds meerdere keren herhaald en kan niet online teruggekeken worden. Alle uitzendtijden vind je in de tv-gids op www.rtvoost.nl/tv/gids. Omroep Gelderland en RTV Drenthe zenden de documentaire in december uit.