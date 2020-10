Nederland is een waterland en heeft een zeer rijke historie als het gaat over de scheepvaart in het algemeen. Nestor Jan Keizer van het voormalige BZN en topproducent Edwin van Hoevelaak uit Holten zagen snel in dat Ancora de groep is die hier naadloos bij aansluit. Met de show ‘Wind in de Zeilen’ tourt Ancora dit seizoen door diverse theaters. Kijk zondag 11 oktober mee naar een voorproefje van deze tour in de Sterrenparade Special: Het beste van Ancora.

Win een dvd van Ancora

In de radioprogramma’s Goeiemorgen Overijssel en Goeiemiddag Overijssel verloten we vrijdag 9 oktober in totaal 4 live albums. Het album "Het beste van Ancora" bevat een DVD van de theatertour en een "Best of" CD. Wil je ze winnen? Luister vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur én tussen 14.00 en 17.00 uur naar Radio Oost en let goed op! Verder bellen we in Goeiemorgen Overijssel met één van de zangers: Harm Wolters (uit Zwolle).

Ancora

‘Wind In De Zeilen’ is een mooie special in de bekende Ancora-sfeer, met heerlijke meezingers en ook een aantal meer gedragen liedjes. De zangers Patrick Jongschaap, Harm Wolters en Patrick van Bree (allen afkomstig uit het Oosten van ons land) die samen Ancora vormen, trekken met hun aanstekelijke mix van Shanty, Irish folk en pop veel aandacht. Ancora maakte reeds vier studio-albums met elk een spectaculaire DVD, ontving twee gouden platen en een Buma-Award voor de beste videoclip. Ze traden meermaals op met de legendarische Kelly Family en wonnen twee Koos Alberts Awards voor beste live-act.

‘De Sterrenparade Special: Het beste van Ancora’ zie je op zondag 11 oktober om 10.30 uur en 13.30 uur bij TV Oost. Toch niet gezien? Kijk de uitzending terug via rtvoost.nl/tv/gemist.