Oud-huisarts Piet van de Hoef schildert vanuit zijn eigen angst en ervaring coronaschilderijen

Piet van de Hoef zag hoe de ic's ineens helemaal werden bezet door corona. "Ik was ineens risicopatiënt, niet alleen door mijn leeftijd maar ook door mijn voorgeschiedenis", legt de schilder van de hoef uit. Deze angstige tijden hebben hem ertoe gezet om deze schilderingen te maken.

Van de Hoef is zijn hele leven huisarts geweest. Dit is goed terug te zien in de beelden die hij schilderde omdat ze vanuit de andere kant worden gezien. "Het is heel persoonlijk want in mijn vak ging het vaak over anderen en nu ging het ineens toch een beetje over mijzelf."

Schilderij van de artsen op de IC (Foto: Inga Tjapkes)

Maar toch is het schilderen nooit helemaal alleen op jezelf gericht, vindt Van de Hoef. "Als mensen mij vertellen dat ze hebben genoten van mijn schilderij dan heeft dat ook zijn sociale aspecten." Eigenlijk zit er voor Van de Hoef niet veel verschil in het werk als arts of als schilder, beiden hebben hem persoonlijk veel opgeleverd. "Als arts leer je ook veel over jezelf. Wat anderen meemaken voedt ook je eigen emotie", concludeert Van de Hoef

Sanne van Tongeren

Van de Hoef wilde samen exposeren met Sanne van Tongeren. "Dit heeft te maken met een gezamenlijk statement van vakmanschap", legt coördinator Kees Heemskerk uit. Beide kunstenaars werken naar de waarneming en op een ambachtelijke manier. "Daar ben ik trots op", aldus Van Heemskerk.

"Sanne van Tongeren is thematisch ook erg boeiend", vertelt Heemskerk. Van Tongeren maakte een beeldenreeks genaamd 'Tarantula'. Die stamt af van een dans uit Italië die gebaseerd is op de beet van een spinnetje. Tijdens deze dans moest je zo gek mogelijk bewegen waardoor je het gif eruit zweette. "De beelden zijn van twee kanten te bekijken, iemand die slachtoffer is en weer opstaat en van de andere kant iemand die gebeten wordt en ten aarde stort", omschrijft Van Heemskerk

De tentoonstelling 'Het zichtbare verbeeld' is nog tot 1 november te bewonderen in de Kunsthal 88 te Almelo.