Steeds meer coronabesmettingen in Twente: dit zijn de cijfers van afgelopen twee weken

Het RIVM heeft vandaag cijfers bekend gemaakt over de periode van 23 september tot en met vandaag. Op de onderstaande kaart is te zien hoeveel nieuwe besmettingen er in Overijssel zijn vastgesteld in de afgelopen twee weken. Vooral in Twente zijn er veel mensen positief getest op corona. In IJsselland zijn er ook meer coronabesmettingen, maar dat aantal stijgt minder snel dan in Twente.



Steden

In Enschede, Hengelo en Almelo is het aantal coronabesmettingen bijna drie keer zo hoog als dat het twee weken geleden was. Tussen 9 september en 22 september werden er in Enschede 92 mensen positief getest op corona. In de afgelopen twee weken waren er 235 positieve testen. In Almelo is het aantal besmettingen gestegen van 53 naar 155 en in Hengelo van 62 naar 207.

Kleine gemeenten

Wat in de regio Twente ook opvalt is het aantal besmettingen in de gemeenten met minder inwoners. Vooral gemeente Losser is een uitschieter met 73 besmettingen. Toch is het beeld niet uniek, zo heeft de naastgelegen gemeente Dinkelland 55 besmettingen en in gemeente Tubbergen zijn er 66 mensen positief getest.



IJsselland

Ook in de regio IJsselland is het aantal coronabesmettingen gestegen, maar het aantal stijgt minder snel dan in Twente. Naast 'uitschieters' in Zwolle en Deventer valt vooral het aantal besmettingen in Dalfsen op. In de afgelopen twee weken zijn daar 59 mensen positief getest op COVID-19 op een bevolking van bijna negenentwintigduizend. IJsselland is één van de weinige Veiligheidsregio's in Nederland waar de situatie nog als waakzaam wordt aangemerkt.

De risiconiveaus in Nederland voor de 24 Veiligheidsregio's. IJsselland is nog lichtroze. (Foto: RTV Oost)



Haaksbergen

Twee weken geleden was Haaksbergen nog de enige gemeente in Twente met veel besmettingen. Er werden in korte tijd besmettingen vastgesteld op twee scholen, een voetbalvereniging en een zorgorganisatie. Uiteindelijk bleken er tussen 9 september en 22 september 74 mensen positief te zijn getest. Afgelopen twee weken zijn er opnieuw 99 mensen positief getest op corona.