Veertien bewoners en zestien medewerkers verzorgingstehuis in Losser besmet met corona, burgemeester vraagt inwoners op elkaar te letten

Veertien bewoners en zestien medewerkers van verzorgingstehuis Maartens-Stede van Zorggroep Sint Maarten zijn besmet met het coronavirus. Burgemeester Cia Kroon van Losser roept alle inwoners van haar gemeente op goed op elkaar te letten. Aanleiding is de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Niet alleen in het verzorgingstehuis maar ook in Losser zelf.

Want ook bij mensen thuis gaat het mis, geeft de burgemeester aan. "Hou je thuis ook aan de regels. Hou afstand als iemand niet tot jouw huishouden behoort. En nodig niet meer dan drie mensen uit tegelijkertijd."

Afschuwelijk wat daar is gebeurd

In het verzorgingstehuis zijn zestien medewerkers besmet en veertien bewoners besmet geraakt. "Dat is echt fors. Afschuwelijk wat daar is gebeurd", geeft de burgemeester aan. "We leven mee met de bewoners en de medewerkers."

De gemeente speelt volgens de burgemeester geen rol bij de maatregelen die nu genomen worden om te voorkomen dat het virus zich nog meer verspreidt. "Dat doet het verzorgingstehuis zelf. Daar is ook het ministerie dat daar toezicht op houdt. Wij hebben geen rol bij wat er in het verzorgingstehuis gebeurt, maar we hebben natuurlijk contact met de mensen daar."

Monitoren

Het verzorgingstehuis is niet toegankelijk voor bezoekers. "Zodra het kan gaat dat natuurlijk wel weer open", zegt de burgemeester. "Daar zijn ze daar heel druk mee om dat goed te monitoren en de GGD speelt daar een heel belangrijke rol bij. De GGD houdt alles in de gaten en staat ze met raad en daad bij."

Natuurlijk hebben de gebeurtenissen in het verzorgingstehuis flinke impact op bewoners en medewerkers. "Ik hoor dat het daar heel goed wordt opgepakt", zegt de burgemeester van Losser.

Niet alleen in het verzorgingstehuis maar ook in Losser is volgens de burgemeester sprake van een 'fors aantal besmettingen'. Alleen gisteren zijn er in de gemeente vijftien besmettingen geconstateerd. Besmettingen achter de voordeur zijn niet specifiek een Lossers probleem. Dat speelt in heel Nederland. "Het gaat Losser niet voorbij. We moeten ook in Losser heel alert zijn en op elkaar passen voor ons aller gezondheid."