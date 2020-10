Burgemeester maakt zich zorgen over de gezondheid van de inwoners van Bathmen

In het hele land loopt het aantal coronabesmettingen fors op. Burgemeester Ron Köning van Deventer heeft gemerkt dat dat ook in zijn stad het geval is. Maar hij ziet ook dat het aantal besmettingen in Bathmen, dat ook tot de Deventer hoort, zorgwekkend toeneemt. En dus schreef hij de inwoners een brief.

"Als burgemeester maak ik mij zorgen over de gezondheid van u en de andere inwoners van Bathmen", zo schrijft hij. De afgelopen week was er veel contact tussen de gemeente en mensen in Bathmen. Vorig weekend, toen de besmettingen snel opliepen, bleek dat al veel maatregelen genomen zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Sporttrainingen en -wedstrijden zijn afgelast, kantines zijn dicht, net als café de Brink. Ik waardeer deze alerte reactie vanuit het dorp."

Overleg met GGD

Vorige week donderdag had König een overleg gehad met de GGD IJsselland en enkele vertegenwoordigers uit Bathmen. "De GGD heeft in dit overleg de laatste cijfers toegelicht en enkele adviezen gegeven. Deze deel ik graag met u. Er zijn nog steeds nieuwe positieve besmettingen in Bathmen. Dit zijn er minder dan een week geleden, maar iedere dag testen er nog mensen positief op corona. In de week van 22 tot en met 28 september werden vooral jongeren positief getest. Zo'n 80 procent was jongvolwassen. De laatste dagen is er een verschuiving te zien en worden er meer mensen boven de 40 jaar positief getest", vervolgt hij zijn brief.

Volgens de burgemeester heeft de GGD enkele adviezen gegeven om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "Het advies aan alle inwoners van Bathmen is om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk contacten aan te gaan. Gaat u wel de deur uit, denk dan aan de 1.5 meter afstand. Landelijk is inmiddels een mondkapjesadvies gegeven, de GGD adviseert om dit zo goed mogelijk na te leven. Vrijwel alle sportwedstrijden en -trainingen zijn tot en met 11 oktober afgelast. Op 12 oktober wordt de situatie opnieuw bekeken."

Ook andere maatregelen

Ondertussen zegt de burgemeester dat ook naar andere maatregelen gekeken wordt. "Zo bekijkt de GGD de mogelijkheid om iedereen in Bathmen die klachten heeft die passen bij het coronavirus, versneld te laten testen. In de week van 12 oktober is er pas meer te zeggen over het effect van alle maatregelen."

Op de website van de gemeente Deventer is een aparte pagina ingericht, waar de komende tijd meer is te lezen over de situatie in Bathmen. Iedere woensdag om drie uur 's middags plaatst de gemeente de actuele cijfers van de GGD over Bathmen. Ook informatie over versneld testen meldt de gemeente daar.

König besluit de brief met een vriendelijke groet en een hart onder de riem: "In de ruim twee jaar dat ik uw burgemeester ben, heb ik Bathmen leren kennen als een hecht, actief en saamhorig dorp. Ik heb er veel vertrouwen in dat Bathmen dankzij deze eigenschappen de corona-uitbraak snel onder controle krijgt. Ik wens alle zieken veel beterschap. Pas goed op uzelf en op uw naasten, ik wens u alle goeds."