Melkveehouder van het Kampereiland roept op: 'Koop je voedsel vaker lokaal'

Dat zegt melkveehouder Harry Bruins van het Kampereiland. Boer Bruins levert vlees en veel verschillende zuivelproducten aan winkels en supermarkten in de regio.

De verkoop van lokaal voedsel is belangrijk voor zijn bedrijf. "Naast rundvlees verkopen we een breed assortiment zuivel. Van gezonde vruchtenhangop en zeven soorten vla, tot melk en karnemelk."

Monumentale oudste boerderij van Kampen, Erf 1 (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Beperkingen

Bruins boert op de oudste geregistreerde boerderij van Kampen, gelegen in de Mandjeswaard op Kampereiland. Het is een idyllisch aangezicht, die statige boerderij op een hoge terp, omgeven door weids grasland. Maar de oude boerderij heeft zijn beperkingen. Om op deze plek een grote moderne koeienstal neer te zetten, is een enorme investering nodig.

Zo'n stal zou vanwege die hoge kosten niet rendabel kunnen zijn en bovendien zou die het aangezicht van de monumentale boerderij verpesten. Bruins boert daarom met een relatief klein aantal koeien. Hij heeft de inkomsten uit de verkoop van streekproducten nodig om te overleven.

Meer dan alleen melk

"Boeren dragen zorg voor de biodiversiteit en de natuur in de omgeving. Maar intussen werden we alleen betaald voor de melkopbrengst. En hoe. Veel kwaliteit voor zo min mogelijk geld. In deze tijd kan dat gewoon niet meer", legt Bruins uit.

"Al 30, 40 jaar verkopen we veel voor weinig, maar we doen veel meer dan melk maken." Bruins doelt erop dat het onderhoud van de natuur in de omgeving vaak bepalend is voor de uitstraling van het gebied. "Zoals hier op Kampereiland. Mensen uit de buurt zijn trots op de omgeving. Ze realiseren zich niet altijd dat het werk daarvoor gedaan wordt door de boeren. Maar die krijgen daar niets voor terug."

Zuivelproducten van Erf 1 worden handmatig verpakt en verwerkt (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Hoge prijs

Harry Bruins zou willen dat mensen zich dat beter realiseren. "Er wordt gezegd dat streekproducten of lokaal voedsel meestal wat duurder is dan bijvoorbeeld de pakken melk van de melkcoöperatie. Maar als je de extra's een waarde geeft en die vervolgens meetelt in de prijs van een liter boerderijmelk, dan is die prijs helemaal niet zo hoog."

Het kopen van lokaal voedsel is ook beter voor het klimaat. Omdat de producten niet en masse moeten worden getransporteerd, bespaar je op de CO2-uitstoot. "En daar profiteren we allemaal weer van."