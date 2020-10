Verbreding Twentekanaal: zo wil Rijkswaterstaat een nieuw kanaaldrama voorkomen

Wat krijgen we terug voor een dieper kanaal? "Minder drukte op regionale wegen", zegt projectmanager Norbert van der Hoek. "Doordat schepen meer containers kunnen vervoeren, rijden er zo'n negenhonderd vrachtwagens per dag minder door Twente."



Tachtig procent via Twentekanaal

Het Twentekanaal is essentieel als het gaat om export naar onder meer Duitsland. "Zo'n tachtig procent van het containervervoer dat door Twente gaat, gaat via het Twentekanaal", aldus Van der Hoek. "Het kanaal verbindt de havens van Rotterdam met Duitsland en de Baltische staten."



Baggeren en damwanden plaatsen; het zijn termen die honderden omwonenden van het Kanaal Almelo-De Haandrik doen huiveren. Zij zagen hoe hun huizen de afgelopen jaren verzakten door deze werkzaamheden. Toch hoeven omwonenden van het Twentekanaal zich geen zorgen te maken, zegt Van der Hoek.



Huizen verder van kade

"Het grote verschil is dat de huizen bij Almelo-De Haandrik pal langs de kade stonden", legt de projectmanager uit. "Bij het Twentekanaal staan ze veel verder van het water af."



Bovendien gaat het Rijk voorzichtig te werk, belooft hij. "We plaatsen éérst de damwand en wachten vervolgens een maand. In die periode monitoren we de omgeving. Dan pas bepalen we of het verantwoord is om te baggeren." Rijkswaterstaat was overigens niet betrokken bij de werkzaamheden aan Kanaal Almelo-De Haandrik.



Ook na de verdieping houdt het Rijk vinger aan de pols. En dat is nodig, omdat de grondwaterstand geheid gaat schommelen door dit soort activiteiten. "We peilen de grondwaterstanden met peilbuizen, waarvan er 250 langs het kanaal staan. Dat doen we sowieso tot een jaar na de afloop."



Het project begint in het voorjaar van 2021, en moet op 22 december 2022 af zijn.