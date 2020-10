Revalidatiecentrum Roessingh in Enschede start vanaf morgen met sneltesten voor personeel en patiënten

"Het is onafwendbaar, testen wordt het nieuwe normaal", zegt Ronald Spanjers van de Raad van Bestuur van Roessingh. Nu zijn de testen bij het revalidatiecentrum gericht op COVID-19, maar wellicht wordt in een later stadium ook getest op andere infectieziekten. Sneltesten past bij Roessingh, vindt Spanjers. "De dienstverlening van Roessingh staat in het teken van accepteren en aanpassen, onder meer met praktisch toepasbare technologie en innovatie. En we zijn niet bang om dingen uit te proberen."

Wat Spanjers betreft zijn dat ingrediënten voor het vlot realiseren van een sneltestfaciliteit, die kan worden aangepast afhankelijk van wat er op dat moment nodig is.

"Snel schakelen hoort daarbij, want de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Innoveren kost geld, maar met deze sneltestfaciliteit investeren we vooral in onze belangrijkste taak: het leveren van zorg. Hoe sneller we testen en uitslagen hebben, hoe minder vertraging we oplopen in onze zorg", stelt Spanjers.

Ter plekke testen en analyseren

De sneltesten worden uitgevoerd in de buurt van de centrale hal van het revalidatiecentrum, waarbij er een aparte looproute naar buiten is gecreëerd.

Roessingh werkt bij het uitvoeren van de sneltesten samen met LabMicTA dat de machines voor de testen heeft geplaatst. Medewerkers van het revalidatiecentrum worden getraind door een bevoegd analist van LabMicTA, die een scholing heeft opgezet voor het afnemen van materiaal en bedienen van de machines.

Medewerkers met klachten worden op afspraak, via een loket aan de buitenkant van het pand, getest met een swab in neus en keel zoals dat ook bij de GGD gebeurt. Klinische patiënten worden getest op de eigen verpleegafdeling. "In eerste instantie zetten we deze nieuwe faciliteit in voor onze patiënten en medewerkers. Indien nodig analyseren we ook de door bijvoorbeeld Ambulance Oost zelf afgenomen testen van hun zorgmedewerkers", aldus Spanjers.