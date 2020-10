Haaksbergen wijst inwoners met postercampagne op coronaregels

Acht posters met daarop Haaksbergenaren kleuren de komende weken het straatbeeld van Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoeve. De bewustwordingscampagne is een samenwerking tussen de Stichting Haaksbergen Promotie (SHP) en de gemeente Haaksbergen. “We wilden het dicht bij de mensen brengen, dus was het logisch om mensen te gebruiken ‘van hier’. Van mensen die we kennen, zoals de bakker, een lerares en de buurvrouw. Op de acht posters vertellen zij waarom zij zich aan de regels houden", legt André Kooij van de SHP uit.

Een van de posters die in Haaksbergen te zien zal zijn in het kader van een lokale coronacampagne (Foto: Haaksbergen Promotie)

Herkenbaar

Het was niet lastig om mensen te vinden die wilden meedoen, legt Kooij uit. “Nee helemaal niet. Mooi om te zien dat de meesten meteen ja zeiden. De bakker uit de Veldmaat vertelt bijvoorbeeld dat hij anderhalve meter afstand bewaart om brood te kunnen blijven bakken. De lerares van Het Assink doet dat, omdat ze in de klas les wil blijven geven. En een meisje legt uit dat ze vaak haar handen wast om zo lang mogelijk met haar vriendjes te kunnen blijven spelen. Allemaal mooie voorbeelden die volgens ons heel herkenbaar zijn voor de inwoners van Haaksbergen.”

Burgemeester Rob Welten is blij met de campagne. “Het gaat om bewustwording en gedragsbeïnvloeding”, aldus Welten. “Er moest echt iets gebeuren in Haaksbergen. In de samenleving zijn er al veel goede initiatieven bij verenigingen en maatschappelijke organisaties. Inwoners en ondernemers kunnen ook met deze lokale campagne meedoen. Gewoon, door de posters op te hangen. Daarmee geef je aan dat je je ook aan de coronaregels houdt. Zodat we kunnen blijven doen wat we nu ook graag doen. Of zodat we die dingen hopelijk gauw weer kunnen doen.”

Goed voorbeeld

Welten vindt het mooi dat de campagne lokaal gericht is. “Ik geloof óók in een lokale aanpak, met mensen uit Haaksbergen”, aldus de burgemeester. “Mensen van hier die zich gewoon aan de regels houden om te kunnen blijven bakken, bedienen, lesgeven, voetballen of chillen. We hebben een gezamenlijk doel om het aantal besmettingen terug te dringen. Daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren.

De burgemeester heeft al een poster voor het raam van zijn werkkamer opgehangen. "Goed voorbeeld doet goed volgen.”