Nabestaanden arts die donorkinderen verwekte: "Elk kind heeft recht te weten wie zijn biologische ouders zijn".

Dinsdagmorgen werd bekend dat gynaecoloog en fertiliteitsarts Jan Wildschut de biologische vader is van ten minste zeventien kinderen. Hij hielp de ouders met zwanger worden met zaad van een volgens hem "anonieme" zaaddonor. Dit gebeurde tussen 1981 en 1993, toen er nog geen wet- en regelgeving was voor zulke zwangerschappen en anoniem doneren was toegestaan.

Toevallige match

De zaak kwam bij toeval aan het licht toen een donorkind op zoek ging naar zijn biologische vader met hulp van een commerciële DNA-bank. Dat leverde eind 2019 een match op met een familielid van Wildschut, en toen was de link met de arts snel gelegd.

Na uitgebreid onderzoek bleek Wildschut veel vaker zijn eigen sperma gebruikt te hebben, hij verwekte minstens zeventien kinderen bij zijn patiënten. Het FIOM, een organisatie die zich onder meer bezighoudt met afstammingsvragen, hielp bij deze zoektocht. Het FIOM heeft ook een database met kinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders.

Belang van de donorkinderen

Voor de kinderen van Wildschut kwam het nieuws dat ze nog minstens zeventien halfbroers en halfzussen hebben hard aan. Toch besloten ze volop mee te werken aan het onderzoek. In gesprekken met het ziekenhuis en het FIOM laten ze weten dat ze dit doen in het belang van de donorkinderen. Elk kind heeft het recht om te weten wie zijn biologische ouders zijn, vinden ze.

De ouders en de donorkinderen waren ook erg verrast door het nieuws, hoewel ze niet haatdragend zijn richting dokter Wldschut: "Ik ben blij dat ik geboren ben", verwoordt één van hen. Ook de ouders laten weten nog steeds blij te zijn dat ze dankzij Wildschut zwanger zijn geraakt. De kinderen en familie van Wildschut willen anoniem blijven. Wel laten ze via het ziekenhuis weten inmiddels goed contact met elkaar te hebben.

Bevlogen arts

Waarom dokter Wildschut het zo heeft gedaan blijft onduidelijk. Hij werkte solo in zijn eigen kliniek in het oude Sofia-ziekenhuis in Zwolle. Hij heeft nooit iemand iets verteld over zijn methoden. Wel stond hij bekend als een bevlogen arts, vertelt bestuurder Ina Kuper van Isala: "Iedereen zei er gelijk bij 'wij gaan uit van zijn goede bedoelingen', want hij gunde echt elke vrouw een kind. Maar we kunnen het hem niet meer vragen, dus waarom hij het deed, ik weet het niet".

Op zoek naar meer kinderen

Mogelijk lopen er nog meer kinderen van de arts rond, allemaal geboren in de regio rond Zwolle in de jaren tachtig en begin negentig. Om te voorkomen dat een halfbroer en -zus zonder dat ze dat weten mogelijk zelf kinderen krijgen is het ook van groot belang dat de afkomst van het donorzaad bekend is.

Inmiddels is er een DNA-profiel waarmee mogelijke afstammelingen snel kunnen zien of dokter Wildschut ook hun zaaddonor was. Ouders die in behandeling zijn geweest bij dokter Wildschut, of kinderen uit de regio die vragen hebben over hun afkomst, kunnen voor een DNA-vergelijking terecht bij het FIOM.

Voordat Wildschut in 1981 bij het Sofiaziekenhuis in Zwolle ging werken, was hij verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ook hier was hij betrokken bij vruchtbaarheidsbehandelingen en donorzwangerschappen. Zover nu bekend heeft hij daar geen eigen sperma gebruikt.