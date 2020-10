HHC en Staphorst ontvangen Vitesse en PEC na zege in KNVB Beker

HHC won in eigen huis na verlenging met 3-2 van GVVV, dat ook in de Tweede Divisie speelt. HHC kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Rick Hemmink schoot beheerst binnen op aangeven van Jurjan Mannes. De thuisploeg kreeg daarna twee goede kansen op meer, maar hij wilde er voor Mathijs Hardijk en Hemmink niet in. Voor Rob van der Leij was het vijf minuten voor rust wel raak: 2-0. De ploegen gingen echter met een 2-1 stand de rust in door een benutte strafschop van Philip Ties tegen zijn oude club.

Kort na rust kreeg Tom Oostinjen een grote kans namens GVVV en Hemmink namens HHC. Gescoord werd er niet. Daarna was het vooral HHC dat op zoek ging naar de 3-1, maar die wilde lang niet vallen. Aan de andere kant was GVVV ook gevaarlijk. Kort voor het einde was Serge Fatima dicht bij de beslissende derde treffer voor HHC, maar die kwam er niet. Het leek bij 2-1 te blijven, maar in blessuretijd zorgde Lars ten Teije met de 2-2 alsnog voor een verlenging.

Daarin waren de beste kansen voor de ploeg uit Veenendaal, maar HHC bleef op de been. Sterker nog, kort voor het einde schoot Hemmink zijn tweede en daarmee de winnende 3-2 binnen.

Reuvers schiet Staphorst langs ASWH

Mike Reuvers was de grote man bij Derde Divionist Staphorst. De aanvaller maakte vier treffers tijdens de 5-2 zege op ASWH uit de Tweede Divisie. Na kansen aan beide kanten, was het Staphorst dat na een klein half uur op voorsprong kwam. Mike Reuvers zorgde voor de 1-0. Die stand stond echter niet lang op het bord, want zes minuten later zorgde Ismail Yilidirim voor de gelijkmaker.

Direct na rust was het opnieuw raak voor Staphorst en opnieuw was het Reuvers die scoorde. Dat kunstje herhaalde hij na ruim een uur en daarmee zette hij de marge op twee: 3-1. Tien minuten voor het einde was het duel definitief beslist toen Reuvers het kwartet vol maakte. Joost van Eck deed nog wel iets terug, maar in blessuretijd maakte Mathijs Verheul ook nog de 5-2.

Tegen PEC en Vitesse

In de eerste ronde van het hoofdtoernooi mag Staphorst het nu in eigen huis op gaan nemen tegen PEC Zwolle. Twee jaar geleden was dat affiche er ook in de eerste ronde en won PEC maar nipt met 1-0.

HHC Hardenberg krijgt in die eerste ronde dus Vitesse op bezoek op sportpark De Boshoek. De duels in de eerste ronde zijn op 26, 27 en 28 oktober.

Morgen kunnen Excelsior'31 en DOS Kampen zich ook nog plaatsen voor het hoofdtoernooi. Groene Ster en OFC zijn dan de tegenstanders. Dit zijn de andere resultaten van vanavond en het programma.