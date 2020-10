Wat vind jij: De corona-adviezen van het kabinet zijn te vrijblijvend

Het advies voor het dragen van mondkapjes gold aanvankelijk niet voor scholen, maar inmiddels geldt ook voor middelbare scholieren het dringende advies om buiten de klas een mondkapje te dragen.



Veel Overijsselse scholen volgden dit advies op en bij het CSG Het Noordik in Almelo werd het dragen van een mondkapje zelfs verplicht. “We willen duidelijkheid geven aan leerlingen en personeel. Als iemand het niet doet, kunnen we altijd het gesprek aangaan”, zei locatiedirecteur Jeroen Langbroek vorige week. In veel omringende landen is het dragen van een mondkapje ook verplicht.

