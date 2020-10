FC Twente na zwarte cijfers door corona weer terug bij af: "We komen in financieel zwaar weer"

Als de overheid besluit om helemaal geen publiek meer toe laten in de voetbalstadions loopt dit verlies op naar ruim acht miljoen euro. "De omzet loopt terug met veertig procent", legt algemeen directeur Paul van der Kraan uit. "De begroting zal uitkomen op ruim veertien miljoen euro in het scenario van 8100 toeschouwers. We zijn weer terug bij af zou je kunnen zeggen", betreurt Van der Kraan.

Plusje

En dat terwijl de club over het afgelopen seizoen voor het eerst sinds jaren dus weer zwarte cijfers wist te schrijven. Over het seizoen 2019-2020 boekte FC Twente een positief resultaat van 284.000 euro. Er was een verlies van 3,2 miljoen euro begroot. Dit wordt in de laatste maanden van het seizoen verklaard door de solidariteit van supporters, sponsors en de overheidssteun (NOW-regeling 1). In totaal leverde dit een bedrag op van 3,5 miljoen euro. "Maar als corona niet was uitgebroken, waren we ook uitgekomen op een plusje", zegt Hoogstoevenbeld.

Voor de corona-pauze zorgden de fans voor het eerst weer voor een plusje (Foto: Orange Pictures)

Bezuiniging

FC Twente komt door de crisis naar verwachting nog niet direct in liquide problemen. "Maar we zullen onze buffer (acht miljoen euro) wel moeten inzetten", aldus Hoogstoevenbeld. Verder heeft FC Twente al zeventien mensen ontslagen, is het spelersbudget met anderhalf miljoen euro teruggeschroefd en is de vervanging van het hoofdveld en de business-stoelen in De Grolsch Veste op de lange baan geschoven.

De lege tribunes en geen horeca-omzet zijn nu een strop voor FC Twente (Foto: Orange Pictures)

Pilot

Om te overleven op korte termijn doet FC Twente ook weer een beroep op de tweede NOW-regeling. Dat levert de club naar verwachting zo'n anderhalf miljoen euro aan overheidssteun op. "We doen als club mee aan de pilot voor het zogenoemde laatste loket."

Daar kunnen voetbalclubs in financiële problemen zich melden voor een extra steunpakket, die onder bepaalde voorwaarden wordt afgegeven. "Daar hebben we al enige ervaring mee, dus met de KNVB gaan wij dat traject aan", legt Hoogstoevenbeld uit.

Plan voor lange termijn

Om voor de lange termijn het hoofd boven water te houden, presenteert FC Twente nog dit kalenderjaar een plan om de schuldpositie (32 miljoen euro in totaal lange termijn) te gaan herijken. De club uit Enschede hoopt de schuld bij één partij onder te brengen en denkt met de investering van een trainingscomplex op één locatie (jeugd en eerste selectie) een duurzame en kostenbesparende slag te slaan.