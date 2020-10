Basisschool in Rijssen dicht vanwege coronabesmetting bij twee leerkrachten

De Constantijnschool in Rijssen (Foto: Google Streetview)

De Constantijnschool in Rijssen is sinds gisteren gesloten omdat twee leerkrachten van de school besmet zijn met het coronavirus. Aanleiding voor de overkoepelende onderwijsorganisatie Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) de leerlingen naar huis te sturen.

Zaterdag bleek dat bij een leerkracht van de school corona was vastgesteld. "Op dat moment hebben wij de GGD ingeschakeld die zijn gestart met bron- en contactonderzoek", zegt Frans Nawijn, directeur bestuurder van PCPO.

School maandag nog open

Aan de hand van dat onderzoek zijn nog twee leerkrachten gecontroleerd. Maandag werd duidelijk dat één van die leerkrachten ook besmet was. De school was op dat moment nog gewoon open. "Er was ook geen advies van de GGD om de school te sluiten", geeft Nawijn aan.

Toen maandag bleek dat er een tweede leerkracht besmet was geraakt heeft de school na intern overleg besloten om alle leerlingen naar huis te sturen. "We hadden de groepen 1 tot en met 5 op school kunnen houden, maar we willen geen risico lopen."

Thuisonderwijs

Nawijn beseft dat het naar huis sturen van leerlingen veel vraagt van de ouders, bijvoorbeeld op het gebied van thuisonderwijs maar de directeur wil ook niet het risico lopen later verwijten te krijgen.

"Na de tweede besmetting volgde opnieuw bron- en contactonderzoek door de GGD. Als daar nieuwe besmettingen uit naar voren komen, wil je later niet dat ouders later vragen: 'Waar waren jullie nou mee bezig'", zegt Nawijn.

Ervaring met thuisonderwijs

Tot de herfstvakantie volgen de leerlingen thuisonderwijs. "We hebben de dinsdag nodig gehad om dat te organiseren. Gelukkig hadden we daar al ervaring mee", aldus Nawijn verwijzend naar de periode waarin Nederland in een intelligente lockdown zat.

Gisteren zijn leerkrachten van de onderbouw op veilige afstand langs de deuren van leerlingen gegaan om onderwijspakketjes af te leveren waar de kinderen de komende dagen mee aan de slag kunnen.

De leerlingen van de bovenbouw krijgen digitaal onderwijs. Directeur bestuurde Nawijn verwacht dat de leerlingen na de herfstvakantie weer gewoon les op school kunnen volgen.