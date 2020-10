Opstandeling René Beunders is leugens zat en wil met Wob-verzoek de waarheid boven tafel

Enschedeër René Beunders heeft een Wob-verzoek ingediend bij de gemeente Enschede om zo de waarheid over hem boven tafel te krijgen. Beunders zegt dat het college van B en W twee onwaarheden over hem heeft geschreven in de beantwoording van vragen die werden gesteld door raadslid Margriet Visser.

Visser van de lokale partij EnschedeAnders stelde het college schriftelijke vragen over de aangifte van smaad en laster tegen Beunders en een waarschuwingsbrief die hij later kreeg. Het college schrijft in haar antwoord dat 'meneer B. al een keer formeel is gewaarschuwd door de gemeentesecretaris vanwege verspreiding van smadelijke en lasterlijke informatie'. Ook zou Beunders 'herhaald A, B en C-gedrag hebben vertoond'. Met andere woorden, hij zou zich bij herhaling emotioneel hebben geuit richting ambtenaren.

"Niet eerder gewaarschuwd"

"Afschuwelijk dat dit gebeurt', zegt de voorman van Stichting Sociaal Hart Enschede (SHE). "Ik ontken de gewraakte uitlatingen van het college met klem, vandaar dit Wob-verzoek. Ik heb niet eerder een formele waarschuwing gehad van welke gemeentesecretaris dan ook." De beschuldiging van herhaald emotioneel gedrag richting ambtenaren is volgens hem compleet uit de lucht gegrepen. "Ik heb bij herhaling kritiek op de gemeente, maar ik altijd met respect naar anderen toe. Daarom mijn Wob-verzoek. Ik zie graag alle stukken tegemoet waaruit deze beschuldigingen blijken."

Met zijn Stichting 'Sociaal Hart Enschede' (SHE) komt Beunders al enkele jaren op voor mensen met een bijstandsuitkering of Wmo-voorziening die een conflict hebben met de gemeente. "Als je in Enschede afhankelijk bent van zorg of bijstand, dan ben je mooi in de aap gelogeerd." De afgelopen maanden heeft de stichting bij monde van haar voorzitter forse kritiek op het functioneren van de gemeentelijke klachtencommissaris Ninke van der Kooy. Zij loopt volgens SHE aan de leiband van de gemeente. "Ze is alles behalve een rots in de branding voor inwoners met problemen."

Of je vertrouwt op de onafhankelijkheid, of je vertrouwt er niet op Ninke van der Kooy, klachtencommissaris

Van der Kooy pareerde de kritiek van SHE in september tijdens een raadsbijeenkomst waar haar jaarverslag werd besproken. De klachtencommissaris vindt dat ze haar werk op eigen wijze kan doen. "Of je vertrouwt op de onafhankelijkheid of je vertrouwt er niet op."

Luis in de pels

Met zijn stichting is Beunders al zes jaar een luis in de pels van de gemeente Enschede. Door de jaren heen bouwde hij een grote dossierkennis op. Hij staat er om bekend dat hij doorvraagt. Niet alle ambtenaren zijn gecharmeerd van zijn manier van werken. Ondertussen laat Beunders geen kans onbenut om het schrikbewind, zoals hij het sociale beleid van de gemeente Enschede noemt, onder de aandacht te brengen.

Opstandelingen

Landelijk lukte hem dat in een uitzending van het programma 'Opstandelingen' van BNNVARA. Na die uitzending raakten de verhoudingen nog meer verstoord. "Na die uitzending is men een campagne tegen mijn persoon en onze stichting begonnen. Eerst deed Enschede aangifte van smaad en laster tegen mij, nadat ik een anonieme brief had doorgestuurd waarin bezorgde bewoners het functioneren van de klachtencommissaris aan de kaak stellen. Daarna ontving ik een waarschuwingsbrief en nu staan er twee onwaarheden over mij in de beantwoording van het college op vragen van een raadslid."

Over die aangifte gesproken; morgenochtend meldt Beunders zich op het politiebureau in zijn woonplaats om zijn kant van het verhaal toe te lichten. Beunders ziet het gesprek met vertrouwen tegemoet. "Die aangifte is gedaan op valse gronden. Ik ben niet de schrijver van de anonieme brief en ik stuur al jaren mails door naar dezelfde mensen naar wie ik ook deze brief heb gestuurd. Ik doe dat puur ter informatie, in de hoop dat er iets mee wordt gedaan."

Steun uit linkse hoek

In de gemeenteraad van Enschede lijkt er langzamerhand meer steun te komen voor zijn kritiek op het functioneren van de klachtencommissaris. Die steun komt vooral uit linkse hoek. Zo vroeg fractievoorzitter Hetty Wolf van GroenLinks onlangs in een brief aan burgemeester Onno van Veldhuizen en Van der Kooy om aandacht voor de zeven punten van kritiek die Beunders in september schriftelijk indiende over het functioneren van de klachtencommissaris.