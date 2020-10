Kansen voor robots tijdens en na coronatijd

Op het gebied van innovatie en ontwikkeling hebben ze bij de opleiding mechatronica van Saxion Hogeschool tijdens de coronacrisis niet stilgezeten. "Wij werken veel met 'open source' software die in community's gedeeld worden. Door een klein stukje hardware mee te nemen naar huis hebben wij niet veel gemerkt van de stilstand door de lockdown als gevolg van de coronacrisis", zegt Bekke.

Eén van de uitvindingen waar de onderzoeksgroep aan werkt is een landbouwrobot die aangestuurd wordt door een drone met sensoren. Deze sensoren detecteren dingen zoals bijvoorbeeld ziektes die wij als mens niet kunnen waarnemen. De robot wordt naar de zieke plant gestuurd en kan gericht bestreden kan worden.

De landbouwrobot van Saxion Hogeschool (Foto: RTV Oost)

Zelfvoorzienend

"Het is dus eigenlijk hetzelfde principe als de bestrijding van het coronavirus. Door vroegtijdig de ziekte op te sporen en in te dammen is het de bedoeling dat het virus zich niet verder verspreidt. In de landbouw werkt het dus hetzelfde waardoor er een hogere voedselopbrengst gehaald kan worden en er minder bestrijdingsmiddel gebruikt wordt", zegt Bekke.

De coronacrisis leert ook dat steeds meer mensen zelf in hun basisbehoefte willen voorzien. Wat betreft energievoorzieningen gebeurt dat al op steeds grotere schaal en zijn we er al aan gewend. Maar ook wat betreft voedsel willen mensen meer zelfvoorzienend worden.

De app die daarbij gebruikt kan worden is 'makkelijke moestuin'. Deze leert de gebruiker op opa's wijze een moestuin te onderhouden. "Wij zijn bezig dit klimaatbestendig te maken door hier een bewateringsunit aan te koppelen. Een hulpmiddel om te gebruiken in je eigen lokale voedselvoorziening", zegt Bekke.

Lector mechatronics Dr. ir. Dirk Bekke (Foto: RTV Oost)

Mens en robot

"Ik denk persoonlijk dat dit soort ontwikkelingen heel snel gaan", zegt Bekke. "Als ik naar de supermarkt loop om groenten te kopen en ik moet mijn mondmaskertje dragen, of ik haal de groenten uit mijn eigen tuin. Of sterker nog; de robot zegt wanneer ik kan oogsten. Dan weet ik het wel."

Simpele taken als tellen kan gedaan worden door een robot maar kwaliteitscontrole laat je liever door een mens doen

De angst bestaat dat de robot werk uit handen neemt dat nu door mensen gedaan wordt. Met banenverlies tot gevolg. Een vraagstuk waar ook lector Dirk Bekke zich mee bezig houdt. "In Twente hebben we een grote maakindustrie. Dat betekent dat we de internationale competitie hierin moeten gaan winnen. Dus kosteneffectief produceren. En tegelijkertijd onderzoek doen naar mens en machine. Zo kunnen simpele taken als tellen gedaan worden door een robot maar kwaliteitscontrole laat je liever door een mens doen", zegt Bekke.

Kansen in de regio

Onze regio zou graag voorop lopen en concurrerend willen zijn in de ontwikkeling van robotisering. "Maar andere continenten pompen exponentieel meer geld in robotica en artificial Intelligence dan Nederland en Europa en lopen daardoor veel verder uit. Dat gaan wij niet winnen, tenzij er heel veel geld bij komt."

Net als in de mechanische en elektronische revolutie zijn ook hier in de regio bedrijven die meedoen in de robotische revolutie. "Er zijn al veel mooie bedrijven hier opgericht die het ook goed doen. Wat we nog wel moeten doen is er voor zorgen dat er bedrijven komen die de robots hier gaan produceren. Dat is een mooie uitdaging die wij hier aan zullen moeten gaan", zegt Bekke.