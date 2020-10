Offensief Almelo tegen fraude in zorg en vastgoed

De gemeente Almelo gaat ondernemers in het vastgoed en de zorg voortaan strenger controleren. Uitgangspunt van de pilot is dat ondernemers die in deze branches een vergunning aanvragen, voortaan standaard worden gescreend. "Malafide ondernemers mogen weten dat ze in Almelo aan het verkeerde adres zijn", zo waarschuwt burgemeester Arjen Gerritsen foute zakenlieden.

Een beproefd wapen om ondernemers te controleren is de landelijke wet Bibob. Deze methode wordt toegepast wanneer bepaalde ondernemers een vergunning aanvragen en er twijfels bestaan over hun bedoelingen op de zakelijke markt.

In alle gevallen checken

De gemeente Almelo heeft de eigen Bibob-procedure nu uitgebreid naar de bedrijfstakken zorg en vastgoed. Als ondernemers in een van die twee sectoren aan de slag willen, worden ze voortaan in alle gevallen gecheckt. En dus niet alleen wanneer er twijfels zijn.

Almelo wil op die manier ondernemers vooraf 'aan de poort' tegenhouden en voorkomen dat de gemeente achteraf met allerlei kostenverslindende gerechtelijke procedures te maken krijgt.

Vastgoed en de zorg zijn traditioneel populaire bedrijfstakken, waarin foute zakenlieden hun slag proberen te slaan.

Ingrijpen voor het te laat is

Almelo zegt reeds koploper te zijn in de aanpak van malafide zorgaanbieders en gaat Bibob nu ook inzetten in de strijd tegen zorgfraude bij subsidies beschermd wonen. Dat proefproject is er volgens wethouder Eugène van Mierlo vooral op gericht te voorkomen dat toch al kwetsbare mensen gedupeerd worden door malafide zorgaanbieders: "Normaal gesproken kunnen we pas ingrijpen als het eigenlijk al te laat is. Met deze pilot krijgen we handvatten of zorgaanbieders, die subsidie voor beschermd wonen aanvragen, standaard te screenen. Veel zorgaanbieders doen het goed, maar het gaat juist om die ondernemers die misbruik maken van de kwetsbaren in de samenleving."

Vastgoed

De wet Bibob wordt vanaf nu ook ingezet bij vastgoedtransacties, waarin de gemeente partij is. Dit om te voorkomen dat het eigen vastgoed wordt gebruikt voor criminele activiteiten.

Uitgangspunt van de nieuwe aanpak is dat foute ondernemers vooraf al worden tegengehouden in plaats van naderhand. Volgens wethouder Van Mierlo werkt dit kostenbesparend. "Je hoeft minder juridische kosten achteraf te maken." Nu nog komt het in de praktijk regelmatig voor dat de gemeente wordt geconfronteerd met subsidies die door de aanvrager allang zijn uitgegeven. "En van een kale kip kun je niet plukken", aldus Van Mierlo.

Ondermijning

Almelo voert al langer strijd tegen de zogenoemde ondermijning: het fenomeen waarbij boven- en onderwereld in elkaar raken vervlochten. Foute ondernemers gebruiken hun bedrijf als dekmantel voor bijvoorbeeld drugshandel of het witwassen van crimineel geld. Daarin trekt het regelmatig samen op met andere Twentse gemeenten in tijdens gezamenlijke actieweken.

Volgens burgemeester Arjen Gerritsen is het een voordeel dat de Bibob-screening nu wordt uitgebreid en ondernemers voortaan standaard worden gecontroleerd. "Voorheen konden we alleen een screening uitvoeren als er sterke vermoedens waren van ondermijnende praktijken. Door er een standaardprocedure van te maken bij vergunningaanvragen vallen malafide ondernemers eerder op."

Historie met zorgfraude

Almelo heeft in het verleden veelvuldig te maken gehad met dubieuze zorgaanbieders. Zo berichtte RTV Oost uitgebreid over het 'casino-zorgbureau' Victorie, waarvan de directrice tonnen aan zorggeld zou hebben vergokt. Het volledige dossier over zorgfraude in Overijssel is hier te vinden.