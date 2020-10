Denise deed boodschappen voor drie tientjes en geeft nu de gemeente armoedeadvies

Denise was nog geen 20 toen ze de touwtjes maar amper aan elkaar kon knopen. "In die tijd had ik ook therapie voor mijn eetstoornis, werkte ik 24 uur en deed een voltijdstudie. Ik moest boodschappen doen van drie tientjes in de week. Hoe dan? Ik grapte wel eens dat het maar goed was dat ik anorexia had, want dan kwam ik nog een beetje uit."

Het is een bittere lach, omdat ze eigenlijk zelf ook wel weet hoe wrang de grap klinkt. Toch weet Denise nog goed hoe stressvol de tijd was. Huilen deed ze als ze een onverwachte rekening kreeg, zoals de naheffing voor de energie. Daardoor begrijpt ze ook goed wat schulden, of moeilijk rondkomen, doet met mensen.

Doorgeslagen regels

Die ervaring gebruikt ze nu als professioneel ervaringsdeskundige voor Ixta Noa, een organisatie die mensen helpt die zijn vastgelopen. Mede daarom werd ze gevraagd om mee te denken over het nieuwe beleid, net zoals tientallen inwoners die nu zelf moeilijk rondkomen, schulden hebben of zelfs in armoede leven.

Tijdens de bijeenkomsten die de gemeente hield met hen, bleken er veel verhalen te zijn waarin de gemeente doorgeslagen was met bepaalde regels, vertelt Denise. "Zo had je bijvoorbeeld een jonge moeder in de bijstand. Ze spaarde voor de beugel van haar zoon. Zo knap. Maar dat geld moest ze inleveren omdat ze geen spaargeld mocht hebben in de bijstand."

Minder strenge brieven

Door de verhalen van inwoners gaat er een aantal dingen veranderen binnen de gemeente. Zo is er meer ruimte voor eigen vermogen - spaargeld - zoals bij de jonge moeder. Ook krijgen inwoners meer hulp om de juiste regelingen aan te vragen en wordt er gewerkt aan minder strenge brieven waaruit zinnetjes zoals "u wordt gekort op uw uitkering als u niet..." worden geschrapt. Achteraf gezien zegt Denise dat ze zelf ook een Wajong-uitkering had aangevraagd: "Zodat ik tijd had om van mijn eetstoornis af te komen, zonder de stress van geldzorgen."

Hoe succesvol de aanpak gaat worden is nog afwachten. Eerst moet de gemeenteraad de plannen nog goedkeuren. Vanuit de oppositie is er twijfel, omdat er - zogezegd maar - een half miljoen euro extra wordt uitgetrokken.

Denise denkt dat het extra geld niet het belangrijkste is voor een uiteindelijk succes. "Geld alleen is niet genoeg. Het systeem moet echt anders. De mindset. Dat we niet mensen straffen, maar dat we mensen helpen. "

Enschede heeft een grote uitdaging op het gebied van armoede en schulden. 17 procent van de huishoudens in Enschede moet rondkomen van een minimaal in komen. Daardoor groeien meer dan 5.500 kinderen in Enschede op in relatieve armoede. Ook het aantal mensen met schulden in Enschede ligt hoog. De gemeente spreekt in de plannen liever niet van armoede, omdat daar vaak schaamte aankleeft. Ook mensen met een goed inkomen kunnen soms moeilijk rondkomen, omdat ze bijvoorbeeld veel schulden hebben.